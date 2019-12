Charytatywny stream na Youtube. Gracze pomagają dzieciom chorym na raka

Szykuje się niezwykła uczta dla graczy-pomagaczy. Youtuber Paweł Maliszewski z kanału Kronos Gra organizuje 15 grudnia charytatywny stream-maraton na rzecz dzieci chorych na raka z kliniki onkologicznej Przylądek Nadziei.

Charytatywny stream na Youtube dla dzieci chorych na raka

W czerwcu Kronos prowadził stream „Rozjeżdżamy raka”, podczas którego jeździł wirtualną ciężarówką i pomagał zbierać pieniądze na leczenie i opiekę nad dziećmi z kliniki Przylądek Nadziei. Już 15 grudnia, wspólnie z Natalią „NariiBlack” Gliną szykuje kolejną atrakcję i kolejny maraton grania na żywo! Od 10 rano aż do 22.30 wieczorem Paweł zaprasza do wspólnego grania w:

Minecraft (10.00-13.00)

World of Tanks (13.05-16.00)

League of Legends (16.05-19.00)

CS:GO (19.20-22.20)

Podczas charytatywnego streamu można będzie nie tylko oglądać zmagania graczy, ale również dołączyć do rozgrywki oraz przekazywać datki, żeby pomagać dzieciom z Przylądka Nadziei.

– Dzieci z „Przylądka Nadziei” to wielcy wojownicy. Teraz my, na Święta Bożego Narodzenia, pokażemy że również walczymy z nimi ramię w ramię – zapowiada Paweł „Kronos” Maliszewski. – Po pierwszej edycji stałem się jeszcze bardziej zmotywowany. Pomoc mojej dziewczyny Natalii i moderatorów okazała się bezcenna. Natalia streamowała ze mną grając w League of Legend, a teraz ostatnia prosta do Wielkiego Finału 15 grudnia. Trzymajcie kciuki!

– W Klinice każdego roku leczy się prawie 2000 małych pacjentów z całej Polski. To największy w kraju ośrodek przeszczepu szpiku u dzieci chorych na białaczkę – mówi Bartłomiej Dwornik z Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”, która opiekuje się pacjentami kliniki i ich rodzinami. – Jesteśmy niesamowicie wdzięczni za niezwykłą inicjatywę Pawła i cieszymy się, że młodzi ludzie, miłośnicy gier, okazują tak wielkie serce potrzebującym.

Hej, gracze! Szykujcie pady i klawiatury.