W App Store oraz Google Play pojawiła się aktualizacja dla aplikacji Play24. Nowa wersja, oznaczona numerem 6.0, wprowadza odświeżony i nowoczesny design, przebudowane menu oraz zupełnie nowe funkcje.

Nowa wersja aplikacji Play24

Play24 to aplikacja mobilna do prostego zarządzania kontem i usługami Play. Jest ona najwyżej ocenianą aplikacją tego typu w Polsce – ma 4,6 i 4,2 punktów na 5 w Apple Store oraz Google Play. Przygotowana aktualizacja do wersji 6.0 to efekt wielu badań i testów, opinii użytkowników oraz analiz biznesowych.

Aktualizacja wnosi przede wszystkim odświeżony design, który podkreśla prostotę i funkcjonalność. Zgodnie z obowiązującymi trendami, wszystkie ekrany zostały ujednolicone, a boczne menu główne zostało przeniesione na dolną krawędź, dzięki czemu nawigacja jest jeszcze wygodniejsza. Dużym usprawnieniem jest opcja automatycznego uzupełniania kodów z wiadomości SMS, zatwierdzających zmiany na koncie, wykonane przez użytkownika.

Play dba o swoich klientów

Play dba o swoich klientów, serwując im produkt dopasowany do ich potrzeb, niezależnie od wybranej oferty. Dlatego od teraz wystarczy wpisać numer telefonu posiadanej karty SIM, aby uzyskać dostęp do aplikacji Play24. Dodatkowo w pełnym dostępie do aplikacji, użytkownicy otrzymają podpowiedzi swoich pozostałych numerów, którymi mogą zarządzać w ramach jednego konta.

„Nowa aplikacja Play24 to efekt konsekwentnie realizowanej przez Play strategii Digital First, First in Digital” – tłumaczy Piotr Palarczyk, Head of Product. „Zależy nam, aby nasi klienci nie tylko mogli samodzielnie obsługiwać się w kanałach cyfrowych, ale również mieli poczucie, że używają absolutnie najlepszych rozwiązań na rynku. Play24 to ścisła czołówka aplikacji operatorskich, o czym świadczą wysokie oceny użytkowników oraz stale rosnąca popularność usługi. Nowa wersja, którą właśnie oddajemy w ręce naszych klientów, to dopiero początek, znacznie bardziej emocjonujących zmian” – dodaje.

Klienci korzystający z ofert abonamentowych mogą na bieżąco kontrolować status swoich faktur oraz dodatkowych kosztów w danym okresie rozliczeniowym. Wszystkie te informacje są czytelnie prezentowane w jednym miejscu. Dodatkowo, po zakończeniu umowy, w aplikacji pojawi się stosowna informacja ze specjalnie przygotowaną ofertą. W przyszłości mają tam też trafiać dedykowane promocje oraz propozycje nowych usług.

Użytkownicy numerów na kartę mogą szybko i prosto sprawdzić stan konta, czy też ilości pozostałych gigabajtów, minut oraz smsów. Wszystkie te informacje są wyświetlane na głównym ekranie aplikacji. Play24 w wersji 6.0 umożliwia również doładowanie środków na koncie z wykorzystaniem najpopularniejszych obecnie mobilnych form płatności – Apple Pay, Google Pay oraz BLIK. Dzięki temu doładowanie zajmuje teraz mniej niż 10 sekund.

Play idzie z duchem czasu i stawia na nieustanny rozwój. Operator jednocześnie pokazuje, że nowe i zaawansowane technologie mogą być przejrzyste i łatwe w obsłudze. Wprowadzone w nowej wersji aplikacji zmiany mają uprościć klientom zarządzanie kontem oraz korzystanie z usług operatora.

„Nad nową wersją aplikacji pracowaliśmy przez ostatnie pół roku w blisko 60-osobowym zespole ekspertów. Na co dzień w Play24 obsługujemy ponad 4 mln klientów, którym chcemy oferować najlepsze doświadczenie użytkownika i zapewnić sprawną samoobsługę z poziomu ich telefonu” – powiedziała Katarzyna Wiśnios – Play24 Product Manager. „Nie spoczywamy na laurach i już teraz pracujemy nad kolejnymi funkcjami – w tym między innymi nad możliwością kontaktu z obsługą klienta z aplikacji bez konieczności uwierzytelnienia na infolinii. To, jak i inne usprawnienia, oddamy w ręce naszych użytkowników jeszcze przed wakacjami” – dodała.