Pomysł na prezent pod choinkę dla miłośników ogrodnictwa – inspiracje Fiskars

Co chcieliby otrzymać pod choinkę miłośnicy ogrodnictwa? Na pewno ucieszy ich zestaw praktycznych, wysokiej jakości produktów, dzięki którym będą mogli realizować swoje ogrodowe pasje. Oto kilka inspiracji Fiskars, które doskonale sprawdzą się jako świąteczne prezenty.

Nowe narzędzia XactTM do pielęgnacji małych roślin – łopatka, grabie, odchwaszczacz, kultywator

Osoby, które uwielbiają pracę w ogrodzie z pewnością ucieszy komplet nowych narzędzi XactTM do pielęgnacji małych roślin, a wśród nich: łopatka, grabie, odchwaszczacz i kultywator. Narzędzia te są niezwykle wytrzymałe i trwałe, a także odporne na różne warunki pogodowe. Ponadto, posiadają dłuższe uchwyty, co sprawia, że praca nimi jest wygodna także w trudno dostępnych miejscach. Z nowymi narzędziami Xact przygotowanie gruntu, sadzenie, pielenie, czy prace porządkowe będą prawdziwą przyjemnością.

Dla wielbicielki domowych zielników – łopatka XactTM +uniwersalne nożyczki ogrodowe

Aby sprawić miłą niespodziankę entuzjaście domowego zielnika warto pomyśleć o łopatce do przygotowania gruntu pod zioła oraz uniwersalnych nożyczkach do przycinania i pielęgnacji domowego zielnika. A jeśli mowa o nożyczkach to niekwestionowanym liderem jest w tym przypadku firma Fiskars, która ma w swojej ofercie wysokiej jakości uniwersalne nożyczki ogrodowe. Mają one bardzo wygodne rączki, o odpowiednim kształcie ułatwiające naturalną pracę dłoni. A ich dolne ostrze jest ząbkowane co zwiększa kontrolę cięcia. Sprawdzą się również w przycinaniu kwiatów czy innych roślin w ogrodzie.

Dla każdego domu – wielofunkcyjny kosz Ergo Pop-up

Taki prezent to niezbędnik w każdym domu. Wielofunkcyjny kosz przyda się zarówno do porządków w ogrodzie, jak i w domu czy garażu. Można w nim bezpiecznie przechowywać i przenosić różne produkty – od ubrań, po zabawki dziecięce, czy też przewozić zakupy w samochodzie. Został wykonany z materiału odpornego na pleśń i rozdarcia, a specjalne zaczepy umożliwiają jego szybkie złożenie do wysokości 3 cm. Kosz jest dostępny w trzech rozmiarach (73 I, 175 I oraz 219 I).

Na kemping, pod namiot – siekiera ciesielska X7 + ostrzałka do siekier i noży XsharpTM

Osoby, które uwielbiają wakacyjne wypady pod namiot dobrze wiedzą, że bez dobrej siekiery ani rusz! Obcowanie z naturą daleko od cywilizacji wiąże się choćby z przygotowaniem drewna na ognisko. Dlatego prezent w postaci siekiery ciesielskiej XS-X7, będzie dla nich doskonałym pomysłem. Uzupełnieniem takiego prezentu może być ostrzałka do siekier i noży XsharpTM.

Praktyczny zestaw samochodowy do odśnieżania – skrobaczka do szyb ze szczotką SnowXpertTM + rękawice zimowe

Ciekawą i praktyczną propozycją na prezent jest zestaw do odśnieżania, który z pewnością przyda się każdemu kierowcy. Mroźny zimowy poranek i zamarznięte szyby w samochodzie, nie będą już problemem. Dlatego w zestawie nie może zabraknąć skrobaczki do szyb. A jeśli zdecydujemy się na produkty Fiskars to oprócz skrobaczki zyskamy również szczotkę do szyb. To idealne połączenie, szczególnie gdy trzeba zmierzyć się z dużą pokrywą śniegu na samochodzie. Oba elementy mogą być używane oddzielnie lub połączone w jedno narzędzie. A jeśli odśnieżać samochód to tylko w zimowych rękawicach, odpornych na wilgoć.

Dla podróżników i wielbicieli survivalu – saperka składana

Osoby, które uwielbiają podróże samochodem po różnych terenach, a także szukają przygód survivalowych na pewno docenią prezent w postaci składanej saperki. Dobrze ją mieć w bagażniku na wypadek niespodziewanego utknięcia opon na piaszczystej czy błotnistej drodze.