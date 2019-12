Prezent dla majsterkowicza – wybieramy idealny upominek dla mężczyzny

Jeżeli choć trochę lubi majsterkowanie lub pracę w ogrodzie, to najlepszym prezentem są narzędzia. Mamy wiele możliwości, więc przy wyborze, postawmy na coś uniwersalnego i nieskomplikowanego w obsłudze. Oto kilka propozycji na trafiony prezent dla niego.

W bardzo wielu dziedzinach życia i sytuacjach przydają się urządzenia do drobnych, małych i precyzyjnych prac. Tam, gdzie liczy się zegarmistrzowska precyzja, wykorzystuje się mikronarzędzia, znane np. z gabinetów dentystycznych. – Mikronarzędzia rozwiązują sporo problemów spotykanych w przemyśle i u majsterkowiczów. Są precyzyjne i ciche. Jakość ich wykonania jest bardzo wysoka. Mają mnóstwo zalet – twierdzi Michał Ostrowski, ekspert branży narzędzi ręcznych i mikronarzędzi w Lange Łukaszuk.

Prezent dla precyzyjnych

Jednym z takich narzędzi, które doskonale sprawdzi się jako prezent na gwiazdkę, jest zestaw zawierający wiertarko-frezarkę Proxxon MICROMOT 60/E oraz osprzęt. Jest to znakomite narzędzie do wiercenia, frezowania, szlifowania, polerowania, czyszczenia, szczotkowania, odrdzewiania, oddzielania, grawerowania i sygnowania. Może pracować w stali, metalach szlachetnych, szkle, ceramice, tworzywach sztucznych i minerałach. Jest idealnym narzędziem m.in. dla elektroników, modelarzy, mechaników precyzyjnych, jubilerów i optyków. Zestaw zawiera m.in. 34 przemysłowe frezy i 12 wierteł o jakości przyrządów stomatologicznych.

Takim mikronarzędziem z powodzeniem posługują się nawet początkujący majsterkowicze, modelarze czy mechanicy. – Oczywiście, na początku wykonuje się prostsze czynności. W miarę zdobywania umiejętności i zręczności, można robić bardziej skomplikowane prace. Każdy sobie poradzi, trzeba jedynie zachować zdrowy rozsądek – doradza ekspert z Lange Łukaszuk.

Przydatny w każdym warsztacie

Bardzo dobrym pomysłem na prezent jest też wielofunkcyjny i uniwersalny zestaw narzędzi Felo Smart R-GO. Zadowoli wszystkich majsterkowiczów i przyda się w każdym warsztacie i w każdej przydomowej pracowni. Jest niezwykle przydatny w wielu pracach. – Jego zalety docenią wszyscy majsterkowicze – bez względu na profesję i hobby. Zestaw ma wystarczająco dużo części, aby poradzić sobie w różnych sytuacjach. Sam chciałbym znaleźć taki sprzęt pod choinką – przyznaje Michał Ostrowski. – Dużym atutem jest wyjątkowa rękojeść – dodaje. Narzędzia Felo wyposażone są w jedyną na świecie rękojeść Ergonic, która sama dopasowuje się do dłoni użytkownika. Dzięki niej i dzięki dużemu wyborowi końcówek, drobne prace przy samochodzie lub kładzenie desek na tarasie, albo naprawianie hydrauliki na prośbę żony, będą sprawiały jeszcze więcej przyjemności.

Porządek musi być

Nie ma nic lepszego od trzech prezentów w jednym. Szczególnie, gdy chodzi o pomocnika przy sprzątaniu. Aby utrzymać porządek w domu, garażu i warsztacie, niezastąpiony jest odkurzacz z funkcją nadmuchu Scheppach ASP50-ES do pracy na sucho i mokro. Sprzęt jest wyposażony w wysokowydajny silnik o mocy 1400W, dzięki czemu z jego pomocą posprzątamy naprawdę duże powierzchnie. Co ważne, częściami odkurzacza są długi przewód zasilający (5 m), wąż ssący (3 m) oraz aluminiowa rura teleskopowa, która umożliwiaja duży promień pracy – odkurzacz jest zatem pomocnikiem niezwykle mobilnym i użytecznym. Wytrzymała obudowa ze stali szlachetnej jest lekka i łatwa do czyszczenia. Dzięki niskiej wadze, specjalnemu uchwytowi oraz zwrotnym i skrętnym kółkom, łatwo go przenieść lub przesunąć. Odkurzacz posiada uchwyty do przenoszenia akcesoriów oraz złącze i wąż 0,8 m do spuszczenia wody ze zbiornika. A ponadto filtr HEPA, filtr piankowy, worek papierowy, szczotkę uniwersalną i końcówkę do fug.

Pamiętajmy o ogrodzie

Wybierając prezent pod choinkę warto spojrzeć w stronę ogrodu i pomyśleć już teraz, co przyda się na wiosnę i latem. Żaden ogrodnik nie pogardzi lekkimi i kompaktowymi nożycami 7,2 V od Greenworks. Ten rewelacyjny sprzęt jest odpowiedni do niewielkich prac domowych. – Zawiera dwa ostrza tnące, brzeszczot do krzewów oraz nożyce do krzewów i trawy. Nożyce mają wbudowany akumulator, który można łatwo naładować za pomocą dołączonej ładowarki – mówi Marcin Salata, manager marki Greenworks. – Jeżeli ogrodnik znajdzie ten sprzęt pod choinką, istnieje ryzyko, że drzewko od razu nabierze innych kształtów – dodaje.

Włączamy klimat świąt

Świąteczne ozdoby świetlne na ścianie? Oryginalny pomysł, który z pewnością spodoba się wszystkim domownikom i przykuje uwagę gości. Świąteczny klimat wprowadzą do domu taśmy LED oraz inne rozwiązania od Paulmann. Dzięki taśmom świąteczne ozdoby będą zmieniać kolor. Natomiast podświetlane oprawy w kształcie gwiazdy lub choinki z kolekcji Plug & Shine przyciągną wzrok w ogrodach, na patio i na balkonach. Oprawy te są piękną ozdobą bożonarodzeniową.

Dzięki oświetleniu świętom bez wątpienia można nadać niepowtarzalny klimat i połączyć go przy okazji z czymś modnym na Nowy Rok. Stylistyka stołowej lampy Vala wykonana w kolorach wpisujących się w aktualne trendy. – To stylowy przykład mieszanki czarnego marmuru i szczotkowanego mosiądzu w klimacie miejskiej dżungli – mówi Urszula Len, manager marki Paulmann. Dodatkowo klimat w pomieszczeniu ociepli przyjemne światło. Lampa idealnie pasuje do opraw z innych serii, doskonale uzupełniając oświetlenie pomieszczenia.