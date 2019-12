Zestaw narzędzi Fiskars do odśnieżania domu i samochodu

Zima lubi zaskoczyć drogowców.., ale nie Ciebie! Pod warunkiem, że dobrze się do tego przygotujesz. Dlatego warto odpowiednio wcześniej zaopatrzyć się w zestaw niezbędnych narzędzi, które pomogą uporać się z zaśnieżonymi schodami, podwórkiem czy drogą dojazdową do domu.

Narzędzia do odśnieżania domu i samochodu

Zima potrafi przyjść niespodziewanie i zasypać białym puchem nasze podwórka, czy drogi dojazdowe do posesji. Może być to szczególnie dotkliwe, gdy spieszymy się rano do pracy, albo chcemy odwieść szybko dzieci do szkoły. Ale taka niespodzianka wcale nie musi zakłócić nam życia, jeśli będziemy mieli w domu odpowiedni sprzęt, który pomoże nam szybko uporać się ze śniegiem.

W takie sytuacji przyda się zestaw narzędzi do odśnieżania SnowXpertTM – a wśród nich szufla, odgarniacz oraz pług śnieżny. Szufla czy odgarniacz doskonale sprawdzą się w usunięciu śniegu ze schodów, patio, balkonu czy ścieżki. Natomiast pług śnieżny będzie niezastąpiony przy odgarnięciu śniegu z podwórka, czy drogi dojazdowej.

Wszystkie narzędzia SnowXpertTM wykonano z najwyższej jakości materiałów. Charakteryzują się pomarańczowymi trzonkami z antypoślizgową powłoką i głowicami, które są trzy razy bardziej wytrzymałe od tradycyjnych narzędzi. Co więcej – narzędzia te są lekkie co gwarantuje komfort pracy i umożliwia szybkie odgarnięcie śniegu. Ponadto pługi i szufle są wykończone specjalną, ocynkowaną listwą, która ułatwia odgarnianie śniegu.

Doskonałym uzupełnieniem narzędzi do odśnieżania będzie skuwacz do lodu z solidną głowicą, który pomoże nam uporać się z zamarzniętym lodem na schodach. Z narzędziami Fiskars mroźny zimowy poranek i zamarznięte szyby w samochodzie, również nie będą problemem.

Wystarczy zaopatrzyć się skrobaczkę do szyb ze szczotką SnowXpertTM. To idealne połączenie, szczególnie gdy trzeba zmierzyć się z dużą pokrywą śniegu na samochodzie. Oba elementy mogą być używane oddzielnie lub połączone w jedno narzędzie. Ze śniegiem wokół samochodu poradzi sobie szufla, czy też łopata samochodwa, którą warto mieć zawsze w barażniku, jeśli chcemy czuć się bezpiecznie w trakcie podróży.

A jeśli zabieramy się do odśnieżania podwórka czy też samochodu to tylko w zimowych rękawicach, odpornych na wilgoć. Uchronimy wówczas dłonie od odmrożeń.