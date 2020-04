3 czynniki, które decydują o tym czy jest szczupły czy też otyły

Istnieją tak naprawdę 3 główne czynniki, które decydują o tym jak wyglądasz obecnie. Często jest tak, że osoby początkujące szukają cudownych środków na odchudzanie, jednak podchodząc do odchudzania nieodpowiedzialnie więcej możesz stracić, niż zyskać.

Odchudzanie jest procesem, który trwa, dlatego potrzebujesz czasu. Jeżeli przez ostatnie 20 lat nie zwracałeś żadnej uwagi na spożywane posiłki to nagle nie próbuj mocno rygorystycznej diety, gdyż to się nie sprawdzi. Zacznij zawsze od małej zmiany, która pozwoli Ci na mały, ale sukcesywny progres. Musisz mieć jasno określony cel, który będziesz mógł zrealizować, który będzie miał datę realizacji.

Czynnik I – Odżywianie

Jak zapewne wiesz, odżywianie odgrywa dużą rolę w każdym zdrowiu i kondycji twojego organizmu. Chodzi o to tak naprawdę, że wiesz co masz jeść! Wiesz, że warzywa są dobre , mięso ma białko i prawdopodobnie wiesz, że przetworzona żywność źle na Ciebie wpływa. Tutaj jest właśnie pies pogrzebany, ponieważ większość osób tak naprawdę wie co ma jeść, ale robi dokładnie odwrotnie. Jeżeli nie utrzymasz deficytu kalorycznego wówczas całe twoją wysiłki pójdą na darmo. Możesz robić najcięższe treningi, jednak nie dostarczając mniej energii, niż aktualne zapotrzebowanie nie schudniesz.

Czynnik II – Trening

Szybkie ćwiczenia, wystarczy na początek tylko 10 minut dziennie! TAK dobrze słyszysz tylko tyle potrzebujesz. Wystarczy 10 minut dziennie, żeby spalić do 504 kcal w ciągu następnych 72 godzin. Tak to prawda są treningi, które spalają bardzo dużo kalorii w krótkim czasie i to właśnie na takich treningach najlepiej skupić się na początku. Trening HIIT, czy też inne tego typu treningi znacznie ułatwią i przyśpieszą proces odchudzania, jednak pamiętaj dieta i tak będzie ważniejsza.

Czynnik III – Regeneracja

Tak często zapominana podczas gdy się odchudzamy, jednak gdy na tym polu będzie wiele niejasności wówczas nie dasz rady stracić zbędnych kilogramów. Regeneracja jest czymś w rodzaju ostatnim elementem układanki, dlatego poświęć odpowiednią ilość czasu by się odpowiednie zregenerować. Większość osób niestety myli odpoczynek z regeneracją. To, że ktoś cały dzień spędza na kanapie niestety nie sprawia, że się regeneruje. Jak zaczynasz już coś robić rób to dobrze. Kolejnym elementem będzie sprawdzenie jak dużo stresu występuje w twoim życiu to kolejny czynnik, które może hamować postępy. Zadbaj również o swoje otoczenie. Pamiętaj nie mając wsparcia z zewnątrz. Otaczając się złymi ludźmi, którzy Cię nie wspierają w tym co robisz nie osiągniesz efektów.

Jak widzisz kluczowe 3 czynniki jak będą spełnione będziesz mógł stale i sukcesywnie chudnąć, dlatego daj sobie szansę i wykorzystaj okazję do tego by w końcu wyglądać jak na to zasługujesz.

