4 praktyczne porady, jak wybrać dobry stolik kawowy do salonu - otopr.pl

Zamierzasz kupić stolik do salonu? W takim przypadku przed zdecydowaniem się na zakup sprawdź nasze porady. Dzięki nim możesz łatwiej wybrać model, który będzie pasował do Twojego salonu i korzystanie z niego będzie komfortowe każdego dnia!

1. W jakim stylu urządzony jest Twój salon?

Gdy chcesz wybrać dopasowany do aranżacji wnętrza stolik kawowy, w pierwszej kolejności musisz zastanowić się nad tym, w jakim ma być on stylu.

Obecnie bardzo popularne są nowoczesne, designerskie stoliki do salonu – https://designd10.pl/meble-designerskie/stoliki które przyciągają uwagę swoim niebanalnym wyglądem. To między innymi modele o geometrycznych podstawach, wykonane ze szkła albo tworzywa, które można dopasować do współczesnych aranżacji.

Możesz też wybrać bez problemów stolik loft, który będzie pasował do wystroju industrialnego – przemysłowego. Takie meble najczęściej mają metalowe nogi oraz drewniane blaty lub blaty wykonane z imitacji drewna.

W klasycznych aranżacjach najlepiej będą prezentowały się stoliki drewniane z ciekawymi detalami, na przykład zdobionymi nóżkami.

2. Jak chcesz korzystać ze stolika kawowego?

Stolik kawowy do salonu może służyć nie tylko do ustawienia na nim filiżanki kawy, ale również może on spełniać inne funkcje. Warto więc wziąć pod uwagę swoje oczekiwania przy zakupie.

Stolik kawowy, który ma jednocześnie służyć do wygodnej pracy, powinien mieć wyższy blat. Można też kupić stoliki z podnoszonym blatem, które świetnie się do tego sprawdzą.

Z kolei w małych wnętrzach popularne są ławy – rozkładane stoliki kawowe, które mogą być przekształcone w stoły. Dzięki temu świetnie sprawdzają się na co dzień oraz na rodzinne spotkania, na przykład na urodziny.

Aby korzystanie ze stolika było wygodniejsze, możesz też zdecydować się na model z dodatkowymi półkami, a nawet szufladami do przechowywania.

3. Gdzie chcesz ustawić stolik kawowy?

Przed zakupem dokładnie zmierz miejsce, w którym chcesz ustawić stolik. Dzięki temu możesz uniknąć sytuacji, gdy będzie on zbyt mały albo za duży w stosunku do Twoich oczekiwań i dostępnej przestrzeni.

4. Ile pieniędzy chcesz przeznaczyć na kupno stolika kawowego?

Najtańsze stoliki kawowe można kupić w cenach rozpoczynających się już od około 30 złotych, natomiast najdroższe, designerskie stoliki do salonu to wydatek nawet kilku tysięcy złotych.

Gdy zależy Ci na trwałości, szukaj solidnych modeli, które wykonane są z drewna, szkła, metalu. Jeżeli chcesz zaoszczędzić, wybierz stolik z płyty meblowej.

Z ciekawymi modelami stolików kawowych można zapoznać się bliżej już teraz na wielu stronach internetowych producentów oraz w sklepach online. Dużo inspiracji dotyczących wyboru odpowiedniego stolika do salonu można znaleźć również w mediach społecznościowych i na stronach producentów.