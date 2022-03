20 marca przypada Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej – to najważniejsze święto stomatologiczne skłania, by zwrócić uwagę na codzienne nawyki higieniczne u dzieci. Zwłaszcza, że badania pokazują, że prawie 50% dzieci w wieku od 6. do 8. lat ma co najmniej jeden ubytek[1]. Polskie Towarzystwo Stomatologiczne oraz marka Oral-B przez cały miesiąc prowadzą wytężone działania edukacyjne dotyczące zdrowia jamy ustnej. Warto podkreślić, że w dzieciństwie kształtujemy nawyki na całe życie, także te dotyczące prawidłowej higieny jamy ustnej.

5 kroków do zdrowych ząbków

Szczoteczka

Podstawowym elementem pielęgnacji i zdrowia jamy ustnej jest oczywiście mycie zębów. Do około 10. roku życia rodzic wspiera dziecko w tej czynności, ponieważ nie jest ono jeszcze wystarczająco sprawne manualnie, by samodzielnie dokładnie umyć zęby, zwłaszcza trzonowe. Potrzebna jest też odpowiednia szczoteczka. Na początek będzie to szczoteczka manualna, od 3. roku życia dziecko może stosować szczoteczkę elektryczną. Marka Oral-B posiada w swojej ofercie szczoteczki dla dzieci z bohaterami z bajek z Disneya. Należy wybrać szczoteczkę manualną lub końcówkę do szczoteczki elektrycznej z miękkimi lub średnio miękkimi włóknami, by nie podrażnić delikatnych dziąseł dziecka. Choć mycie zębów dzieci wymaga szczególnej uwagi, w dużej mierze obowiązują te same zasady co u dorosłych. Poza odpowiednią techniką należy myć zęby przynajmniej 2 razy dziennie (przed snem oraz rano), oraz pamiętać o odpowiednim czasie – 2 minutach. Ten czas może nam pomóc odliczać specjalna aplikacja od Oral-B: Disney Magic Timer.

2.Pasta do zębów

Nieodłącznym elementem mycia zębów jest pasta. Używanie pasty do zębów z fluorem, przeznaczonej dla dzieci, można rozpocząć, od pierwszego ząbka – trzeba jednak zwracać baczną uwagę na to, by dziecko jej nie połykało, na szczoteczkę nakładamy śladową ilość pasty. 3-letniemu maluchowi nakładamy na szczoteczkę pastę z fluorem o stężeniu 1000 ppm F, wielkości ziarenka grochu, starszemu dziecku szkolnemu nakładamy ok. 1-2 cm pasty (stężenie fluoru 1450 ppm F).

3.Nić dentystyczna

Trzeci krok na drodze do zdrowego uśmiechu to nić dentystyczna. Ta czynność kojarzyć się może bardziej z pielęgnacją u dorosłych, ale dzieci także mogą nitkować zęby, szczególnie gdy mają już zęby stałe. Dzięki nitkowaniu oczyszczone zostają trudno dostępne przestrzenie międzyzębowe, w których nawet po myciu mogą pozostać resztki jedzenia. Nitkowanie pozwala pozbyć się bakterii i przykrego zapachu z ust, a także zapobiega powstawaniu ognisk zapalnych i próchnicy.

4.Płyn do płukania

Płukanie jamy ustnej płynem pomaga usunąć resztki pokarmu oraz świetnie odświeża oddech. Pamiętajmy, że płyn nie zastępuje mycia zębów i stosuje się go na zakończenie codziennej higieny jamy ustnej. Małe dzieci nie powinny używać płynów, ponieważ mogą je połykać. Płyn pod nadzorem osoby dorosłej może być używany już przez 6-latków.

5.Wizyty u stomatologa

Całokształt dbania o zdrowie jamy ustnej dopełniają wizyty u stomatologa. Pierwsza z nich, adaptacyjna o charakterze edukacyjno–kontrolnym, powinna odbyć się w pierwszym roku życia dziecka. Warto już z małym dzieckiem chodzić regularnie do dentysty. Stałe kontrole pozwolą na wykrycie nieprawidłowości na wczesnym etapie i zapobiegną poważniejszym konsekwencjom, ponadto podczas wizyt można wykonać fluoryzację czy lakowanie zębów.

Dla nas lekarzy najważniejsze jest zdrowie Pacjentów, także tych najmniejszych, a ono w dużej mierze opiera się na profilaktyce. W przypadku dzieci zaleca się kontrole u stomatologa nawet co 3-4 miesiące. Chcemy przypominać o tym zwłaszcza teraz – w miesiącu zdrowia jamy ustnej oraz w okresie pandemii, podczas której nie ma przeciwskazań do odwiedzania gabinetu stomatologicznego zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego – podkreśla dr n.med. Beata Golan, kierownik ds. naukowych P&G Polska.

Dzięki staraniom Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, marzec jest celebrowany jako Miesiąc Zdrowia Jamy Ustnej. W ramach kampanii PTS „Polska mówi #aaa!”, marka Oral-B wraz z gabinetami partnerskimi oraz LUX MED Stomatologia zapraszają Pacjentów do rezerwacji bezpłatnych przeglądów stomatologicznych połączonych z instruktażem prawidłowej higieny jamy ustnej. Ponad 2000 bezpłatnych wizyt oferowanych jest w 20 placówkach LUX MED Stomatologia oraz 23 gabinetach partnerskich Oral-B w miastach w całej Polsce. Szczegółowe informacje dostępne są na interaktywnej mapie oraz w aktualnościach na stronie kampanii pod linkiem https://polskamowiaaa.pl/