5 najczęściej zadawanych pytań na rozmowie kwalifikacyjnej

Każda rozmowa kwalifikacyjna to duże przeżycie dla kandydata poszukującego pracy. Nie sposób uniknąć stresu, ale można go zminimalizować jeśli odpowiednio się do niej przygotujemy. Jeśli wiemy o co może zapytać pracodawca to będziemy w stanie zachować pewność siebie i odpowiedzieć bez zawahania. Oto pięć najczęściej zadawanych pytań przez rekruterów.

1. Jakie są Twoje słabe i mocne strony?

Jednym z najczęściej powtarzanych pytań są te związane bezpośrednio z naszym charakterem. Rekruter próbuje wybadać to czy jesteśmy świadomi naszych mocnych stron oraz w jakich sytuacjach się one ujawniają. Jeśli więc zamierzamy podać konkretną odpowiedź to należy być gotowym na to, aby właściwie to uzasadnić, najlepiej na przykładach. To samo dotyczy także słabych stron, które w pewnych sytuacjach mogą być pozytywną cechą. Na przykład powolne wykonywanie niektórych zadań może być związane z drobiazgową próbą uniknięcia jakichkolwiek błędów.

2. Gdzie widzisz siebie za 5 lat?

Rekruterzy doceniają osoby, które potrafią związać się z firmą na dłuższy czas. Oznacza to, że konkretny, wykonywany zawód powinien być przede wszystkim naszą pasją. Każdej firmie zależy na tym, aby po przeszkoleniu i zatrudnieniu pracownika na stałe, został tam na długo.

3. Co wiesz o naszej firmie?

Pytanie dotyczące nie kandydata, a firmę do której rekrutuje, pada bardzo często podczas rozmów o pracę. Zanim znajdziemy ciekawą pracę w Częstochowie lub w innym mieście, warto poznać bliżej profil danego przedsiębiorstwa. Dowiedzieć się jak najwięcej na temat tego jak długo działa na rynku i czym konkretnie zajmują się tam pracownicy.

4. Jaka jest Twoja wymarzona praca?

Rekruter może zadać pytanie dotyczące wymarzonych warunków na konkretnym stanowisku pracy. Warto w takim przypadku podać konkrety związane z tym w jakich warunkach najlepiej przebiega praca oraz jakie przedmioty są nam niezbędne do wykonywania naszych obowiązków. Można także wspomnieć o tym w jaki sposób działa na nas rutyna oraz jak należy to zmienić.

5. Opowiedz coś o sobie

Przeglądając oferty pracy z pewnością nie jeden raz zastanawialiśmy się o co może zapytać ktoś prowadzący małą, kilkuosobową działalność gospodarczą. Jednym z najczęstszych pytań w tym przypadku będzie chęć poznania pracownika nieco bliżej. Pracodawca będzie chciał usłyszeć w kilku zdaniach nieco o nas samych. Przy odpowiedzi na to pytanie warto podkreślić swój własny charakter oraz to czym wyróżnialiśmy się na tle innych pracowników na poprzednim stanowisku pracy w poprzedniej firmie.