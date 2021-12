7 najlepszych filmów anime wszechczasów

Anime to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli popkultury japońskiej. Najogólniej rzecz biorąc są to japońskie filmy animowane oraz styl japońskiej animacji. Filmy anime często są bardzo niejednoznaczne pod względem przekazu. Łączą elementy różnych gatunków oraz szeroką tematykę. Anime wyróżnia się na tle innych gatunków animacji specyficznym stylem rysowania. Postaci mają duże oczy, a włosy cieniowane są w charakterystyczny sposób. Przygotowaliśmy dziś dla Was zestawienie siedmiu najlepszych filmów anime wszechczasów, których nie powinien pominąć w swojej kolekcji żaden z fanów tego typu kinematografii.

Najlepsze filmy anime – oto one!

Filmy anime to setki ciekawych produkcji o totalnie różnorakiej tematyce. Mamy jednak takie produkcje, które na stałe zapisały się w świadomości fanów gatunków jako totalna klasyka. Ich listę przedstawiamy poniżej:

Naruto.

Dragon Ball.

Ghost in the Shell.

Neon Genesis Evangelion.

Fullmetal Alchemist.

Death Note.

Pokemon.

One-Punch Man

Charakterystyczne dla anime jest to, że tematyka poszczególnych filmów potrafi być totalnie odmienna – od kolekcjonowania kolorowych stworków, czy poszukiwania smoczych kul, po naprawdę skomplikowane i zawiłe w przekazie motywy. Dlatego tak ważną kwestią jest to, by do poszczególnych tytułów mieć całkowicie odmienne podejście. Niejednokrotnie potrzeba naprawdę sporo czasu, by zagłębić się w uniwersum przedstawione w danym filmie bądź serialu. W sieci jednak aż roi się od rozmaitych serwisów wyjaśniających nam szczegóły związane z konkretnymi tytułami. Warte odwiedzenia są także liczne fora dyskusyjne. Społeczność skupiona wokół anime oraz mangi jest bardzo liczna, dlatego w kwestii interpretacji poszczególnych arcydzieł japońskiej popkultury nigdy nie pozostaniemy zostawieni sami sobie.

