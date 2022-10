Pobór podatków jest najważniejszą prerogatywą władzy, niezależnie od panującego systemu politycznego. Środki zbierane od obywateli mogą być jednak przeznaczane na różne cele, a wpływ, jaki mają oni na ich sposób ich rozdysponowania i zasady, na których się to odbywa, jest jedną z najlepszych miar poziomu swobód, jakimi cieszą się mieszkańcy danego kraju. Mimo rozwoju społeczeństw i zachodzących przemian można przyjąć, że podatki nigdy nie znikną.

Skąd wzięły się podatki?

Historia podatków jest niemal tak stara, jak dzieje naszej cywilizacji. Pierwsze obciążenia podatkowe pojawiły się z momentem wyłonienia się władzy. Najstarsze ślady dotyczące systemu poboru danin pochodzą z Mezopotamii i powtarzają się we wszystkich antycznych kulturach od starożytnego Egiptu, Grecji i Rzymu aż po cywilizacje Ameryki Południowej i Azji. Zmianie ulegały jednak jego formy, poczynając od świadczeń osobistych, przez daniny z konkretnych wyrobów aż po kwoty płacone w kruszcu, a wreszcie w pieniądzu.

Od czego można zapłacić podatek?

Choć nasz system podatkowy jest dość skomplikowany i może przysparzać problemów, to w większości sytuacji będzie on oparty na racjonalnych zasadach. Jest tak z pewnością w przypadku podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych, a także podatku od towarów i usług. Pewne wątpliwości mogą się jednak pojawić, gdy wziąć pod uwagę choćby podatek od spadków i darowizn czy zysków z lokat bankowych. Jeszcze mniej zrozumienia znajduje pomysł pobierania podatku od posiadania psa lub deszczu. Wiele przykładów zaskakujących podatków można znaleźć w innych państwach. Wśród nich można wymienić obowiązujący w amerykańskim stanie Arkansas podatek od wykonywania tatuaży, wprowadzony w Wenecji podatek od cienia rzucanego przez wszelkie markizy oraz zadaszenia czy grecki podatek od basenów.