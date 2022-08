Adwokat od rozwodów – co należy do jego obowiązków?

Rozwód nie jest przyjemnym doświadczeniem, niezależnie z jakiego powodu się odbywa. Aby odnaleźć się w zawiłościach prawa, dobrze jest skorzystać z pomocy adwokata. Zakres usług, jakie oferuje prawnik od rozwodów jest bardzo szeroki. Jakie są jego obowiązki i jak może pomoc osobie rozwodzącej się?

Kto może być pełnomocnikiem w trakcie rozwodu?

Sprawy rozwodowe nie należą do przyjemnych i najłatwiejszych. Wówczas dobrze jest mieć u swojego boku pełnomocnika. Adwokat w Raciborzu czy innym mieście to najpopularniejszy pełnomocnik w sprawach rozwodowych. W sprawach rozwodowych pełnomocnikiem może być również małżonek, rodzeństwo, zstępni lub wstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. Jednak w praktyce korzystanie z osoby z rodziny w roli pełnomocnika nie jest zbyt częste. Najczęściej tą osobą jest adwokat. Przejście przez całe postępowanie rozwodowe wymaga doświadczenia i znajomości prawa rodzinnego. Osoby bez znajomości prawa mogą sobie z tym nie poradzić.

Na czym polega współpraca z adwokatem?

Decydując się na rozwód, warto poszukać odpowiedniego miejsca, w którym uzyskamy pomoc. Kancelaria adwokacka w Raciborzu pomoże znaleźć specjalistę, który przeprowadzi przez cały proces związany z rozwodem. Adwokat, po wysłuchaniu problemu z jakim przychodzi do niego dana osoba, zapoznaniem się z aktami sprawy i innymi dokumentami, określa szansę na powodzenie sprawy. Ustala także najbardziej korzystną linię przeprowadzenia sprawy. Prawnik ma za zadanie przygotować klienta na to, co spotkać go może w sądzie. Czasem wygrana za wszelką cenę, nie jest najlepszą opcją. Adwokat jest tą osobą, która pomaga dostrzec różne możliwości dostępne w danej sytuacji. Pełnomocnik procesowy reprezentuje swojego klienta w toku danego postępowania.

Adwokat pomoże także sformułować najbardziej rzeczowo i prawidłowo pozew o rozwód. Pomoże również określić jak uregulować kwestie związane z podziałem majątku, opieką rodzicielską nad dziećmi, czy zobowiązań alimentacyjnych.