Wycieraczki aluminiowe znajdują zastosowanie na zewnątrz i wewnątrz budynków mieszkalnych i publicznych. Są solidne, trwałe i praktyczne. W zależności od modelu zostają wyposażone we wkłady szczotkowe, gumowe lub tekstylne. Do montażu wycieraczek należy zastosować odpowiednie akcesoria, które zapewnią im stabilność na dowolnym rodzaju podłoża. Ponadto na rynku dostępne są dodatki zwiększające efektywność mat czyszczących.



Jakie akcesoria są potrzebne do montażu wycieraczek aluminiowych?

Wycieraczki aluminiowe to maty czyszczące na profilach z aluminium. Akcesoria do ich montażu pozwalają stworzyć stabilną i bezpieczną strefę czyszczącą w wejściu do budynku. Wycieraczki aluminiowe wewnętrzne i zewnętrzne można zainstalować we wpuście w posadzce lub bezpośrednio na jej powierzchni. W drugim przypadku warto wykorzystać ramy najazdowe, które minimalizują ryzyko potknięcia się przechodniów o krawędź maty. Elementy te pozwalają też na zapewniają swobodny wózków inwalidzkich czy osób poruszających się przy pomocy kul lub balkonika. Ponadto do montażu wycieraczek potrzebne są:

zaślepki montowane na końcach profili do zabezpieczenia ostrych krawędzi wycieraczek; ramy i kątowniki z aluminium;

profile aluminiowe do wycieraczek;

linki stalowe nierdzewiejące, które są częściami profili aluminiowych.

Wycieraczki warto wyposażyć również w listwy z logo lub napisami, które można wykorzystać w formie nośników informacyjnych bądź reklamowych.

Które akcesoria zwiększają efektywność wycieraczek aluminiowych?

Aby zwiększyć efektywność wycieraczek aluminiowych, można wyposażyć je w osadniki ułatwiające pozbycie się nadmiaru wody z powierzchni maty czyszczącej. Pojemnik na nieczystości można podłączyć do kanalizacji, co ułatwia odprowadzanie zanieczyszczeń. Systemy osadników z odwodnieniem pozwalają na utrzymanie powierzchni wycieraczki w czystości. Dzięki temu elementy czyszczące zbierają więcej zabrudzeń z obuwia oraz prezentują się estetycznie w strefie wejścia do budynku. Wszystkie akcesoria zamówisz u producenta wycieraczek systemowych UNIMAT. Firma oferuje szeroki wybór produktów dla klientów indywidualnych i biznesowych. Ponadto producent zapewnia fachowe doradztwo i możliwość zakupu wycieraczek na wymiar.