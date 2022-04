Bagażnik dachowy na wakacje samochodem – kupować czy wynajmować? - otopr.pl

Zamierzasz wybrać się na wakacje własnym autem? Sprawdź, czy bagażnik pomieści wszystkie bagaże potrzebne dla Ciebie i Twojej rodziny! Gdy potrzebujesz dodatkowej przestrzeni, pomyśl o bagażniku dachowym, dzięki któremu można łatwo przewieźć dodatkowe gabaryty.

Jaki bagażnik dachowy wybrać?

Bagażniki dachowe przeznaczone do samochodów to szeroka gama konstrukcji. Wybierane są one specjalnie dla konkretnego modelu samochodu, aby zapewnić odpowiednie dopasowanie i bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Aby skorzystać z bagażnika dachowego, stosuje się relingi dachowe. To rodzaj pionowych, równoległych belek, które umieszczane są na dachu wzdłuż pojazdu. Dopiero na relingach dachowych można umieścić bagażnik.

Obecnie dostępne są także bagażniki, które montowane są bezpośrednio w miejsce relingów, co ułatwia ich instalację. Na poziomo ułożonych belkach można wtedy montować inne rodzaje konstrukcji, boksy.

Bagażniki na samochody mogą mieć postać poziomych belek, ale również mogą mieć formę boksów dachowych, które są zamykane i dzięki temu zabezpieczają wnętrze przed czynnikami pogodowymi i kradzieżą.

Belki na dach są najczęściej stosowane w celu przewożenia sprzętu sportowego, na przykład rowerów, desek do surfowania, nart, snowboardu.

Z kolei boksy dachowe bardzo dobrze sprawdzają się na bagaż zapakowany do walizek, toreb, ponieważ mogą wtedy skutecznie zabezpieczyć je przed opadami, złodziejami.

Bagażnik na dach – kupić czy wypożyczyć?

Samochodowy bagażnik dachowy można zarówno kupić na własność, jak i wypożyczyć. Jaka opcja będzie najlepsza?

Wynajem jest najtańszą opcją, gdy planuje się krótki wyjazd. Zakup z kolei będzie bardziej perspektywicznym rozwiązaniem, gdy zamierza się często korzystać z bagażnika samochodowego. Zakup bagażnika w wielu przypadkach jest zatem bardziej opłacalny, zwłaszcza gdy w najbliższym czasie nie zamierza się wymieniać samochodu na nowy.

Koszt wynajęcia bagażnika samochodowego wynosi od około 30 do 50 złotych na dzień, natomiast jego zakup będzie wydatkiem od około 800 do 2000 złotych. Taniej można zakupić używane bagażniki samochodowe.

Jeżeli chodzi o bagażniki dachowe Katowice – https://auto-carrier.pl/wypozyczalnia-bagaznikow/katowice/ to miasto, gdzie funkcjonuje wiele firm zajmujących się sprzedażą i wynajmem bagażników na wszystkie samochody. Warto sprawdzić ich oferty bezpośrednio na stronach internetowych.

Gdy zatem planujesz wakacyjny wyjazd własnym samochodem, zakupienie albo wynajęcie bagażnika na dach może być doskonałym wyborem. Dzięki niemu bez problemu przewieziesz wszystkie sprzęty i bagaże do celu!