Biała księga – najważniejszy element emisji tokenów ICO

W poniższym tekście postaramy się przybliżyć nieco zagadnienie białej księgi. Czym jest biała księga i dlaczego jest tak istotnym elementem podczas wypuszczania tokenów? Zapraszamy do lektury.

Biała księga – najważniejszy dokument w firmie emitującej tokeny?

Najpewniej białą księgą jest najskuteczniejszym i najbardziej potężnym narzędziem każdego ICO. To właśnie biała księga mówi wszystko o Twoim projekcie, w związku z którym zdecydowałeś się na tworzenie tokenów. Aby pozyskać środki od inwestorów, musisz ich przekonać do siebie i swojego projektu. Pomocna w tym okazuje się właśnie biała księga.

Biała księga zawiera:

dokładny opis techniczny projektu

opis każdego etapu realizowanego projektu

operacyjny opis projektu ICO

opis zespołu, a nawet biografię jego członków

Zestaw takich informacji może przekonać mikro inwestorów do wybrania właśnie Twojego projektu. Jeśli zespół składa się bowiem z ekspertów w danej branży, którzy mogą przedstawić listę dotychczas ukończonych zadań – szansa na realną sprzedaż tokenów ICO rośnie.

Na czym skupić się tworząc białą księgę?

Tworzenie tokenów ICO nie jest skomplikowane z technicznego punktu widzenia. Właściwie każde przedsiębiorstwo, start-up i inne biznesy mogą emitować ICO. Największym wyzwaniem jest jednak sprzedaż monet odzwierciedlających wartość projektu – ICO. W tym celu okazuje się pomocna właśnie biała księga, która musi być jednak właściwie uzupełniona.

Do przekonania inwestorów do swojego projektu warto wskazać na doświadczenie – dotyczy zarówno organizacji, jak poszczególnych członków zespołu projektowego. Jeśli ich biografia zawiera godne uznania i wzbudzające zaufanie dokonania, nasze szanse na skuteczne tworzenie tokenów i ich szybką sprzedaż rosną. Co ważne, najlepiej żeby poszczególni uczestnicy projektu byli w przeszłości związani z branża, w której tworzysz projekt związany z emisją ICO.

Biała księga jako roadmapa projektu

Określając kolejne etapy projektu w białej księdze, tworzymy zarazem pewnego rodzaju mapę drogową. Późniejsze trzymanie się roadmapy jest o tyle wartościowe, że pozwala utrzymać tempo realizacji poszczególnych zadań. Dodatkowo jest to zachęta dla inwestorów. Podążając zgodnie z wytycznymi roadmapy (i białej księgi) możemy tworzyć tokeny i efektywnie je sprzedawać.

Inwestorzy zawsze dbają o to, by osiągnąć zwrot z inwestycji. Czasem jest on nawet 10-cio lub aż 20-krotny. Aby mogło się to ziścić, projekt musi być ukończony na czasie i zgodnie z wytycznymi zapisanymi w białej księdze.

Zastanów się, dla kogo tworzysz białą księgę

Warto zadać sobie pytanie: komu potrzebna jest nasza biała księga? Czy będzie to nasz znajomy z pracy, małżonek, a nawet przypadkowy przechodzień? Raczej nie. Inwestorami ICO będą osoby mocno interesują się rynkiem, czasem nawet ściśle naszą branżą.

Tworząc białą księgę musimy więc przyłożyć się do tego zadania. Treści muszą być na odpowiednim poziomie technicznym, jednak łatwe do zrozumienia.

