Ceramika — jak się ją produkuje?

Bolesławiec to miasto, które słynie przede wszystkim ze znanej i produkowanej tam ceramiki. Przez wieki warsztat jej produkcji kwitnął i rozwijał się, co przyczyniło się do znacznego wzrostu renomy tychże produktów i ich rozpoznawalności na całym świecie. Jakie są tajniki sztuki wytwarzania tych produktów? Co sprawia, że są tak trwałe, wytrzymałe i piękne?

Z jakich surowców produkowana jest bolesławiecka ceramika?

Pierwszym, niezwykle ważnym, a zarazem podstawowym etapem w produkcji regionalnej ceramiki jest budulec. W manufakturach zajmujących się profesjonalnym wytwórstwem ceramiki stosuje się w odpowiednich proporcjach piasek, wodę, kaolinit zmieszany z gliną, skaleniem i kwarcem. Istotną kwestią jest tutaj sam proces mieszania, który wymaga czasu, nawet kilkunastu godzin. Bolesławiec ceramika powstaje zatem z jednorodnej, jednolitej masy, jaką uzyskuje się po wymieszaniu wszystkich wyżej wspomnianych składników. Warto również zwrócić uwagę na samą glinę. Nie wystarczy pierwsza lepsza wykopana z ziemi. W wyrobach bolesławieckich stosowana jest kamionka, którą cechuje wysoki poziom zawartości kwarcu.

Formowanie i malowanie ceramiki

Z przygotowanej mieszanki można zacząć formować dowolne kształty. Istnieją dwie metody ich opracowywania. Producenci, którym zależy na równych kształtach wyrobów, korzystają z form, które także są dużym ułatwieniem w ich pracy. Można także pokusić się o produkcję całkowicie manualną, ale jest bardziej czasochłonna, choć jednocześnie unikatowa i jedyna w swoim rodzaju. Świeżo ulepione naczynia pozostawia się do wyschnięcia, a potem wypala dwukrotnie — najpierw w temperaturze 800 stopni Celsjusza, a następnie w 1200 stopniach. Tak przygotowany produkt po wystudzeniu można pomalować na dowolne wzory i kolory — jednak w kanonie pasujących do stylu bolesławieckiego. Ceramika bolesławiecka jest następnie szkliwiona, dzięki czemu kolory nabierają intensywności, a w szczególności charakterystyczny dla niej kolor kobaltowy.