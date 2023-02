Podczas poszukiwań nowych drzwi wejściowych inwestorzy muszą odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań. Jednym z nich jest budowa wybranych systemów. W ostatnim czasie dużą popularnością cieszą się drzwi panelowe, będące ciekawą alternatywą dla klasycznych modeli. Czym charakteryzują się te systemy? Czy warto się nimi interesować? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w dalszej części naszego artykułu. Zachęcamy do lektury.

Drzwi panelowe – połączenie użyteczności i wysokiej estetyki

Niewątpliwa popularność drzwi panelowych wynika z licznych zalet tych produktów. Systemy zbudowane z aluminiowych profili uzupełnionych panelowym wypełnieniem charakteryzują się ponadprzeciętną solidnością i odpornością na uszkodzenia. Wysoka trwałość zapewniona jest dzięki specjalnej konstrukcji z użyciem wysokogatunkowych materiałów. Aluminiowe skrzydła systemów panelowych są lekkie i sztywne, co przekłada się na zwiększoną wygodę użytkowania. Wyróżnia je doskonała izolacyjność termiczna oraz wysoki poziom wodoszczelności, dzięki czemu jest to idealny wybór w czasie poszukiwań drzwi zewnętrznych. Optymalna ochrona przed zimnem, deszczem, wiatrem i promieniowaniem słonecznym to gwarancja bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców.

Inwestorzy wybierający drzwi panelowe cenią je również za estetyczny wygląd. Systemy dostępne m.in. w firmie Plastixal, producenta okien aluminiowych i nowoczesnych drzwi wejściowych, oferowane są w szerokiej gamie kolorów i struktur. Stanowiące wypełnienie nowoczesnych modeli panele mogą być frezowane, zdobione elementami dekoracyjnymi lub całkowicie przeszklone. Panele nie są zespolone ze skrzydłem na stałe, co pozwala na ich wymianę. Daje to niemal nieograniczone możliwości aranżacji i dopasowania do osobistej wizji właściciela budynku. Na indywidualne zamówienie klienta drzwi mogą być wykonane w niestandardowym rozmiarze – do blisko 1,5 m szerokości i ponad 2,5 m wysokości. Otwiera to drogę do realizacji najfantazyjniejszych projektów architektonicznych.

Czy drzwi panelowe są dobrą alternatywą dla tradycyjnych systemów?

Drzwi panelowe pasują do budynków wykończonych w różnym stylu. Z powodzeniem można montować je zarówno w nowoczesnych obiektach użyteczności publicznej, jak i domach jednorodzinnych urządzonych zgodnie z założeniami stylu skandynawskiego czy industrialnego. Ze względu na wysoką trwałość, estetyczny wygląd oraz uniwersalność zastosowania jest to bardzo dobra alternatywa dla tradycyjnych systemów. Drzwi tego typu gwarantują optymalną ochronę antywłamaniową. Zabezpieczają także przed nadmierną utratą ciepła. Wykorzystanie przeszklonych paneli pozwala na dodatkowe doświetlenie korytarza lub klatki schodowej. Użyte do wypełnienia drzwi szkło zespolone jest przy tym dodatkowym elementem dekoracyjnym. Montaż systemu panelowego to znakomity sposób na odświeżenie formy budynku i nadanie mu nowoczesnego charakteru.