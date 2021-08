Ciąża a suplementacja. Co warto wiedzieć?

Ciąża to czas oczekiwania, zmian jak i wzmożonej dbałości o siebie. Kształtowanie w sobie nowego życia oraz to duże wyzwanie dla każdego organizmu. Dostarczanie niezbędnych składników odżywczych, witamin oraz minerałów jest konieczne, aby płód rozwijał się prawidłowo, a przyszła mama cieszyła się możliwie jak najlepszym samopoczuciem.

Sama zdrowa dieta czasami może okazać się niewystarczająca. Aby mieć pewność, że przyszła mama dostarcza sobie i dziecku wszystkiego czego potrzebują, warto sięgnąć po odpowiednio zbilansowane suplementy diety dla kobiet w ciąży. Dlaczego warto stosować suplementację i na co zwrócić uwagę przy wyborze preparatu?

Ciąża – dlaczego warto skorzystać z suplementacji?

Zdrowe odżywianie się to podstawa nie tylko w czasie ciąży. Posiłki przyszłej mamy powinny być urozmaicone. Zaleca się spożywanie 5 porcji warzyw i owoców (błonnik w nich zawarty przeciwdziała zaparciom, które są częstą dolegliwością kobiet ciężarnych), sięganie po produkty pełnoziarniste, oraz dobrej jakości nabiał oraz mięso. W praktyce jednak bywa różnie. Wielu przyszłym mamom dokuczają mdłości i wymioty, które mogą prowadzić nie tylko do odwodnienia, ale i utraty cennych minerałów, których dostarczyły sobie wcześniej.

Suplementy diety dla kobiet w ciąży to sposób na to, aby mieć pewność, iż zapewniamy sobie wszystkie istotne składniki w niezbędnej dawce, mimo ciążowych nietolerancji czy mdłości.

Jednym ze składników jakie szczególnie poleca się suplementować w ciąży jest kwas DHA (kwas dokozaheksaenowy). Odgrywa on istotną rolę w kształtowaniu się układu nerwowego dziecka, jak również siatkówki oka. Pozytywnie wpływa także na rozwój układu immunologicznego. Co więcej, minimalizuje on ryzyko przedwczesnego porodu oraz zapobiega wahaniom nastroju przyszłej mamy. Jego naturalnym źródłem są przede wszystkim tłuste ryby morskie oraz algi, a jak wiadomo, nie jest to częsty element menu w diecie większości Polek, stąd wskazanie do suplementacji. Inne składniki stanowiące swego rodzaju must have dla ciężarnych to kwas foliowy, jod, żelazo oraz witamina D.

Na co zwrócić uwagę wybierając suplementy diety dla kobiet w ciąży?

Najwygodniej będzie sięgnąć po jeden preparat, który zawiera odpowiednio dobraną kompozycję konkretnych składników. Dlaczego jest to lepsze rozwiązanie niż suplementacja poszczególnych składników osobno? Po pierwsze dlatego, że konieczność łykania garści tabletek nie jest zbyt kuszącym pomysłem. Po drugie, z zażywaniem poszczególnych preparatów osobno, według własnego uznania należy być ostrożnym, ponieważ jeden składnik może osłabiać lub niwelować działanie innego.

Rynek suplementów pęka w szwach, jak więc wybrać te bezpieczne, najlepiej przyswajalne i jednocześnie najlepsze jakościowo? Warto kierować się rekomendacją Polskiego Towarzystwa Położników i Ginekologów (PTPiG), jak również zwrócić uwagę czy dany preparat posiada certyfikat GMP świadczący o tym, że wszelkie komponenty jak i proces produkcji podlegają ścisłej kontroli.

