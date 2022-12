Układ chłonny w naszym ciele ma naprawdę duże znaczenie i uczestniczy między innymi w walce z różnymi drobnoustrojami. Ma jednak pewne wady, które widoczne są szczególnie w wypadku osób, których styl życia jest bardzo mocno siedzący. Wtedy mogą bowiem powstawać obrzęki. Na szczęście istnieją metody, które są w stanie je zlikwidować. Mowa tu na przykład o zabiegu, jakim jest drenaż limfatyczny. Co daje taki drenaż, gdzie się na niego udać i jak przebiega?

Drenaż limfatyczny – gdzie się na niego zapisać?

Jeśli uznamy, że potrzebny jest nam drenaż limfatyczny w Białymstoku, to oczywiście będzie trzeba znaleźć gabinet, w którym możemy udać się na tego typu zabieg. Z racji na to, na co ma pomagać drenaż limfatyczny jednym z najlepszych miejsc, gdzie można uzyskać tego rodzaju zabieg będą kliniki rehabilitacyjne, które pomagają w powrocie do zdrowia swoim pacjentom.

Dobry masaż leczniczy w Białymstoku mający formę drenażu limfatycznego dostępny jest też w wielu innych miejscach. Coraz więcej gabinetów decyduje się na dodanie tego typu zabiegów do swojej oferty z racji na to, że tryb życia ludzi w dzisiejszych czasach sprzyja powstawaniu różnego rodzaju obrzęków wynikających z problemów z układem limfatycznym.

Co daje drenaż limfatyczny i jak przebiega?

Problem, na który pomaga drenaż limfatyczny dotyczy obrzęków powstających w układzie chłonnym. Mogą się one tworzyć z wielu różnych powodów. Najczęstsze to zbyt wiele godzin spędzonych w pozycji stojącej lub siedzącej, czy też intensywny wysiłek fizyczny. Wszystkie z tych rzeczy mogą sprawić, że pojawią się obrzęki wynikające z zaburzeń pracy układu żylno-limfatycznego.

Drenaż limfatyczny pomaga więc z tymi obrzękami. Jego przebieg może się różnić w zależności od metody. Wykonuje się bowiem go manualnie lub mechanicznie, czyli wspomagając się specjalnymi urządzeniami. Niezależnie od metoy drenaż zawsze składa się z dwóch faz. Pierwsza to przesuwanie. Wtedy przesuwa się płyn limfatyczny. Druga ma z kolei na celu ponowne napełnienie naczyń limfatycznych.