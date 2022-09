Odpowiedni zestaw do sprzątania powinien zawierać środki chemiczne i akcesoria, które pozwolą na skuteczną pracę w każdych okolicznościach. Ze starannie przygotowanych zestawów korzystają zarówno firmy sprzątające, jak i pracownicy poszczególnych budynków, których zadaniem jest dbanie o czystość na terenie obiektu. W zależności od miejsca, środki i akcesoria mogą nieco się różnić. Jednak są pewne uniwersalne artykuły, które powinny znaleźć się w każdym zestawie do sprzątania.

Profesjonalne środki czystości przydatne w każdym zestawie do sprzątania

Chemia ogólnodostępna przeznaczona jest bardziej do sprzątania w domach prywatnych. Jednak obiekty wymagające profesjonalnego sprzątania, potrzebują również silniejszych środków, które pozwolą uporać się z większymi zabrudzeniami. W profesjonalnym zestawie do sprzątania powinna znaleźć się chemia do dokładnego czyszczenia łazienek i toalet, gdyż są to miejsca najbardziej zanieczyszczone, szczególnie w miejscach publicznych. Silne środki odkamieniające i dezynfekujące powinny uporać się z większością zabrudzeń. Ponadto taki zestaw musi zawierać również środki przeznaczone do różnych powierzchni m.in. do drewna czy szyb i powierzchni szklanych. Niezbędna będzie chemia profesjonalna do mycia i konserwacji podłóg, dostosowana do rodzaju powierzchni w danym budynku. W obiektach z dostępną kuchnią czy w lokalach gastronomicznych konieczne będą środki odtłuszczające, płyny do grilli lub do mycia naczyń.

Jakie akcesoria powinny znaleźć się w profesjonalnym zestawie do sprzątania?

Oprócz skutecznych środków chemicznych, w zestawie do sprzątania nie może zabraknąć również funkcjonalnych akcesoriów, które umożliwią bardziej efektywne sprzątanie. Profesjonalne akcesoria dostępne są u dystrybutora środków czyszczących Petrus Serwis, który oferuje również szeroką gamę wysokiej jakości chemii do sprzątania. Niezbędne w każdym profesjonalnym zestawie są wytrzymałe rękawiczki, a także różnorodne gąbki i ściereczki, które umożliwią czyszczenie wielu powierzchni. Dodatkowo przydane będą również szczotki do szorowania oraz miski i wiaderka.

W zestawie do sprzątania nie może zabraknąć również profesjonalnego sprzętu do mycia podłóg. Zwykle powinien to być funkcjonalny mop przeznaczony do mycia większych powierzchni i wiadro z wygodnym systemem wyciskania. Cały zestaw do sprzątania wraz ze środkami chemicznymi i akcesoriami najlepiej umieścić na wózku serwisowym, który umożliwi wygodne przemieszczanie się po obiekcie ze wszystkimi potrzebnymi artykułami.