Dymy i pyły, które stanowią efekt uboczny cięcia metali z zastosowaniem łuku plazmowego lub laserowego, to jedne z czynników najbardziej uciążliwych dla pracowników. Wywołują mnóstwo negatywnych konsekwencji, dlatego właściciele lub osoby odpowiedzialne za utrzymanie zakładów powinny zainwestować w rozwiązania, które poprawiają warunki pracy. Chodzi tu głównie o filtry do plazmy.

Filtry do plazmy – sposób na ochronę zdrowia pracowników

Profesjonalnie zaplanowana i sukcesywnie wdrożona ochrona zdrowia pracowników zakładów przetwarzania metali to obecnie jedno z ważniejszych wyzwań dla każdego pracodawcy ze wspomnianego sektora. Niestety takie czynniki jak dymy czy pyły skutecznie obniżają codzienne samopoczucie na stanowiskach pracy. W dłuższej perspektywie cierpi na tym również zdrowie zatrudnionych w danej firmie osób.

Dlatego od wielu lat wśród klientów biznesowych wzrasta zainteresowanie rozwiązaniami, dzięki którym warunki wykonywania obowiązków zawodowych mogą ulec znaczącej poprawie. Do tych rozwiązań z pewnością zaliczają się specjalne filtry do plazmy. Instaluje się je możliwie blisko urządzenia zasilanego powietrzem.

Szczególnie dobrze spisują się wysokoskuteczne materiały z powłoką PTFE, a zwłaszcza materiały z membranami PTFE oraz celulozowo-poliestrowe z powłokami z nanowłókien o podwyższonej skuteczności.

Charakterystyka filtrów do plazmy

Idealnie dobrane filtry do plazmy powinny cechować się wysoką skutecznością filtracji dla pyłów o najmniejszych średnicach. Liczy się ponadto niskie obciążenie wkładów przy dużej powierzchni filtracyjnej. To ważne czynniki doboru, o których warto pamiętać z prostego powodu – nieodpowiednie dobranie elementów tego typu skutkuje częstym zapychaniem się wkładów, przez co odciąg nie będzie spełniał podstawowego zadania. W rezultacie konieczne będą częste wymiany, a to wiąże się oczywiście ze zwiększonymi kosztami.

Gdzie poszukiwać filtrów do plazmy?

Warto poszukiwać takiego dostawcy filtrów do plazmy, który specjalizuje się w wytwarzaniu tego typu produktów. Dobrym wyborem będzie polska firma PSG SYSTEMS. Ich zespół składa się z profesjonalistów, którzy stale aktualizują swoją wiedzę techniczną. Wspomniane przedsiębiorstwo gwarantuje zaangażowaną i skuteczną obsługę na każdym etapie współpracy.