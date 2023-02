Każda jednostka straży pożarnej musi być wyposażona w specjalistyczny sprzęt umożliwiający strażakom bezpieczne wykonywanie swoich obowiązków. W tym celu wykorzystuje się między innymi sprzęt ochrony układu oddechowego (OUO). Znajduje on zastosowanie również w kilku innych miejscach. Co zalicza się do takiego sprzętu? Najważniejsze informacje znajdziesz poniżej.

Czym jest sprzęt OUO?

Sprzęt ochrony układu oddechowego to niezbędne wyposażenie wielu jednostek strażackich, który może zadecydować o zdrowiu i życiu człowieka. Tego typu urządzenia i akcesoria chronią drogi oddechowe przed dymem, pyłami, gazami, oparami oraz substancjami chemicznymi.

Jednym ze sprzętów OUO jest aparat tlenowy. Dzięki niemu w szybki i bezpieczny sposób dostarczysz tlen osobie, która go potrzebuje. Przykładem sytuacji awaryjnej są pożary oraz skażenia tlenkiem węgla. Nierozłącznym elementem aparatów tlenowych i powietrznych są specjalne butle przechowujące sprężone powietrze lub inne gazy.

Podczas akcji ratunkowych niezbędne są również ochronne maski filtrujące. Wyposażone są one w specjalne filtry lub wkłady absorbujące, które pochłaniają lub neutralizują szkodliwe substancje. Maski filtracyjne Fenzy wyróżniają się dużą wygodą użytkowania, a przy tym są przystosowane dla alergików i osób o wrażliwej skórze.

Sprzęt ochrony układu oddechowego to również odzież gazoszczelna. Gwarantuje ona, że do Twojego organizmu nie dostaną się szkodliwe substancje chemiczne, pyły ani gazy. W skład odzieży wchodzą: kombinezon, buty, rękawice, hełm oraz maska.

Te i wiele innych urządzeń oraz akcesoriów służących do ochrony układu oddechowego znajdziesz w ofercie firmy AGPOL. Produkty pochodzą wyłącznie od renomowanych producentów, co daje gwarancję, że są one w pełni bezpieczne i gotowe do użytku.

Serwis i naprawa sprzętu OUO

Sprzęt UOU jest powszechnie stosowany przez wszelkiego rodzaju jednostki ratownicze, wojskowe oraz straż pożarną. Można go spotkać również w zakładach przemysłowych i chemicznych. Aby wywiązał się on ze swojego zadania, musi być jednak regularnie serwisowany.

Serwis aparatów tlenowych i tym podobnych akcesoriów obejmuje kontrolę ich stanu technicznego oraz eliminację ewentualnych usterek. Tylko po takim przeglądzie urządzenie może zostać dopuszczone do użytku.