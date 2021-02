Ćwicz umysł grając w gry

Granie to czynność, która rozluźnia, uspakaja, relaksuje, jak również rozwija pamięć czy logiczne myślenie. Wykorzystywanie prostych aplikacji i elektronicznej rozrywki obecnie możliwe jest zarówno na komputerze, jak i urządzeniach przenośnych takich jak telefon czy tablet. Dzięki temu wejście w świat gier możliwe jest niemalże w każdym miejscu. Jak korzystać z tego rodzaju gier? Dla kogo dedykowane są darmowe gry logiczne? Jak je wykorzystać w procesie edukacji? Które gry spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających graczy?

Darmowe gry w sieci

Darmowe aplikacje dzięki, którym możliwe jest rozwijanie własnych umiejętności czy sprawności, to łatwo dostępne gry umieszczone w sieci. Proste programy udostępniane są bezpłatnie, a bogata lista propozycji pozwala wybrać coś dla siebie. Wśród wielu popularnych kategorii znajdują się m.in. darmowe gry logiczne, sportowe, zręcznościowe i inne.

Czym charakteryzuję się rozgrywki logiczne? Dlaczego są tak lubiane i potrzebne?

Darmowe gry logiczne to przede wszystkim aplikacje, które wymagają skupienia i „ruszenia głową”. Aby wygrać lub przejść kolejny poziom gry należy rozwiązać jakąś zagadkę, jak również uzyskać odpowiednią ilość punktów. Wśród lubianych tego typu gier warto wyróżnić zabawy słowne, matematyczne, dopasowywanie elementów czy próba ucieczki dzięki wykorzystaniu pomysłowości i kreatywności.

Mahjong titans – popularna gra logiczna

Mahjong titans to znana niemalże przez każdego rozrywka, która swoje pochodzenie zawdzięcza Chińczykom. Jej celem jest dopasowywanie kostek z nadrukowanymi symbolami tak, by tworzyły one identyczne pary. Aby osiągnąć pełen sukces należy pozbyć się wszystkich prostokącików z planszy. Jest to pewnego rodzaju odmiana gry karcianej znanej pod nazwą pasjans. Tworzenie par oraz obranie odpowiedniej strategii kształtuje przede wszystkim spostrzegawczość, refleks, pamięć, logiczne myślenie czy cierpliwość. W grę mogą bawić się zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe.

Gdzie szukać najciekawszych propozycji gier i wciągającej rozrywki?

Gry friv – czym są, dla kogo przeznaczone?

Bogata lista gier dostępna w sieci umożliwia wybór ulubionej rozrywki. Dzięki specjalnym portalom możliwe jest wejście w magiczny świat bez wykonywania dodatkowych, skomplikowanych działań. Jednym z tego rodzaju udogodnień są gry friv. Czym one są? Jakie są ich zalety?

Gry friv to pełen pakiet aplikacji, do których uruchomienia nie wymaga się ich instalacji. Są one całkowicie darmowe i bezpłatne. Gra uruchamiana jest w samej przeglądarce i wykorzystuje technologie flash. Można z nich korzystać zarówno za pomocą komputera, jak i innych mobilnych urządzeń.