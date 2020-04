Czas na wiosenne porządki w kuchni, łazience i garderobie

Wiosna to idealny moment na porządki. Pozostając w domach możemy wreszcie zająć się tym, na co nigdy nie mieliśmy czasu – pora na gruntowne sprzątanie kuchni, łazienki i garderoby. Zobaczcie sprawdzone rozwiązania marki Peka, dzięki którym wiosenne porządki będą przyjemnością.

Kuchnia to pomieszczenie, którego używamy najczęściej. Jednocześnie znajduje się tu najwięcej szybko psujących się produktów. Dlatego właśnie wyzwanie „Sprzątamy kuchnię” powinniśmy traktować jako priorytetowe i jak najszybciej zaprowadzić porządek nawet w najgłębszych zakamarkach. Co może nam w tym pomóc?

Kuchenne półki i szuflady bez wstydu

Tradycyjne, nieruchome półki są często prawdziwym utrapieniem zwłaszcza, kiedy zostały zamontowane w szafkach górnych. Trudny dostęp i brak możliwości sięgnięcia w głąb sprawiają, że często gromadzi się tam kurz i resztki suchych produktów. Montując wysuwane półki zyskujemy podwójnie. Po pierwsze mamy łatwy dostęp do przechowywanych produktów czy naczyń, a po drugie bez problemu możemy sięgnąć ściereczką do samego końca, aby wyczyścić wnętrze.

Kuchenne szuflady to osobna i wymagająca kategoria. Dawne królestwo bałaganu, dzięki funkcjonalnym wkładom Separado może zmienić się w ostoję porządku. Organizery umożliwiają podział wnętrza szuflady na strefy, w których będziemy przechowywać nie tylko sztućce, ale również większe akcesoria o nietypowych kształtach, np. chochle, korkociągi czy trzepaczki, a nawet słoiczki z przyprawami. Uzupełnieniem wkładu Separado jest funkcjonalna mata antypoślizgowa, która zabezpiecza szufladę przed uszkodzeniami, a umieszczone w niej przedmioty przed przewracaniem i przesuwaniem.

Plastikowe czy silikonowe pudełka na żywność to chyba najbardziej niesforne przedmioty w każdej kuchni. Wypadają, uciekają, pokrywki nie pasują do pudełek i notorycznie się gubią. Dlatego właśnie powstał system Space Flexx. Boczne ramki i wewnętrzne, elastyczne przegródki pozwolą bez problemu zapanować nad pudełkami w kuchennej szufladzie. Przegródki wykonano z oryginalnego, zaawansowanego technologicznie materiału, produkowanego w Niemczech. Jego ogromną zaletą oprócz elastycznego dopasowywania się do kształtu pudełek, jest możliwość prania w pralce.

Łazienka na błysk

Łazienka powinna błyszczeć, bez dwóch zdań. Praktyczne i trwałe kosze na bieliznę i pranie pomogą utrzymać porządek. Dzięki nim łatwo posegregujemy rzeczy i nie pomylimy kolorów wkładając je do pralki. Kolejny łazienkowy absolutny „must have” to wieszaki na ręczniki – w ofercie Peka znajdziemy różne rozwiązania, dostosowane do możliwości i potrzeb.

W dużych łazienkach, połączonych z pralnią świetnie sprawdzi się półka Extendo zamontowana nad pralką. Dzięki temu, że łatwo się ją wysuwa, sięgnięcie po płyn czy proszek do prania nie będzie już problemem. W większych łazienkach, do przechowywania ręczników, pościeli, bielizny domowej czy środków czystości możemy wykorzystać wysokie systemy Le Mans czy Convoy Lavido. Organizer ułatwiający przechowywanie kosmetyków i drobiazgów to z kolei idealny pomysł do szafki podumywalkowej. Natomiast w organizacji szafek gospodarczych pomocne będą dedykowane rozwiązania, takie jak np. Sesam – system do przechowywania przyborów: odkurzacza, szczotek, gąbek czy wiadra. Specjalne wieszaki na szufelki, szczotki do sprzątania czy miotłę to więcej porządku w akcesoriach sprzątających.

Porządek w garderobie

Źle przechowywane buty mogą się odkształcić. Niewłaściwie odwieszone garnitury czy marynarki gniotą się i trudno im przywrócić pierwotny kształt. Dlatego wiosną warto pamiętać również o sprzątaniu garderoby. Uniwersalne w zastosowaniu i funkcjonalne półki Extendo przydadzą się także i tu. Zapewniają szybki dostęp do przechowywanych ubrań dzięki temu, że można je wysunąć na zewnątrz dosłownie jednym palcem. Półki Extendo stwarzają również możliwość kreatywnego i funkcjonalnego wykorzystania dodatkowych akcesoriów. Kuwetki, przegródki i relingi pozwolą zaplanować dostępną przestrzeń tak, aby była idealnie dopasowana do naszych potrzeb.

Aby mieć pewność, że nasze spodnie będą przechowywane w sposób zapobiegający zniekształceniom, warto wybrać funkcjonalny wieszak. Najlepiej taki, który da się wyciągnąć na zewnątrz szafki i swobodnie przesuwać, aby móc w każdym momencie wybrać swoją ulubioną parę spodni. Z pomocą w przechowywaniu drobnych akcesoriów i dodatków, które bezustannie gubią się i plączą, przychodzą następujące rozwiązania: specjalny wieszak na krawaty i apaszki, wysuwany wieszak na paski i krawaty oraz kuwetki, w których możemy przechowywać nasze ulubione drobiazgi.

W uporządkowanej garderobie nie może zabraknąć szafki na buty. Specjalny organizer możemy umieścić na dnie gotowej szuflady lub jako samodzielną półkę, nakładaną na płytę wysuwaną na prowadnicy. Na wysuwanych półkach, w dwóch rzędach możemy pomieścić więcej par obuwia oraz akcesoria do czyszczenia.

Dzięki rozwiązaniom marki Peka, porządek w kuchni, łazience czy garderobie wystarczy zrobić tylko raz – w momencie wdrażania systemów. Później wystarczy już tylko konsekwentnie przechowywać naczynia, akcesoria, kosmetyki i ubrania w dedykowanych miejscach. Sprzątanie to nie kłopot, ponieważ wszystkie rozwiązania zaprojektowano tak, aby czyszczenie, pranie i wycieranie nie stanowiło problemu. Dzięki temu porządek w naszym domu stanie się codziennością, a nie wyjątkiem od reguły.

Fot. mat. prasowe Peka