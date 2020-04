Czas na zmiany! Zdrowy nawyk picia wody u dziecka – oto jak go wprowadzić!

Wiesz, że woda to najzdrowszy napój i chcesz przekonać swoją pociechę do picia? Próbowałaś już wszystkiego, ale efektów brak? Sprawdź nasze sposoby! Dzięki nim Twoje dziecko samo zacznie sięgać po wodę!

Wszyscy wiemy, że woda jest nam niezwykle potrzebna do zachowania dobrego zdrowia. Na co wpływa przede wszystkim u dzieci? Oczywiście prawidłowy rozwój, dobry metabolizm, samopoczucie, pamięć i energię! Jednak większość najmłodszych patrzy na nią raczej niechętnie. Dużo bardziej atrakcyjne są soki, słodzone napoje i gazowane ulepki, które potrafią wyrządzić niemałe zamieszanie w naszych organizmach.

Cukier nas zabija!

Odpowiedzialny za całe zło jest cukier, który spożywany regularnie w nadmiernych ilościach prowadzi do obciążania trzustki, cukrzycy czy chorób serca. Co dalej? Napoje gazowane wypłukują z nas minerały, a wypicie nawet jednej szklanki równa się dziennemu zapotrzebowaniu na cukier u dorosłej osoby. Brzmi groźnie? To jeszcze nie wszystko. Od 1975 roku liczba otyłych dzieci (powyżej 5. roku życia) wzrosła z 11 do 124 milionów w 2016 roku. Sytuacja w Polsce również dynamicznie się pogarsza. Zajmujemy piąte miejsce na świecie pod względem otyłości wśród dorosłych, a to niestety przekłada się też na sposób odżywiania naszych dzieci. Z najnowszych danych wynika, że w Polsce nadwaga i otyłość dotyczy 22% młodzieży do 15. roku życia oraz aż 30% dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Sytuacja jest niewesoła, a jednym z głównych kroków, jakie powinniśmy podjąć jako rodzice jest przekonanie dziecka do picia wyłącznie wody.

Rozmawiaj z dzieckiem o tym, że woda jest dobra!

Jeśli nie wykonałaś jeszcze pierwszego kroku, aby namówić swoje dziecko do picia wody, zacznij od rozmowy. Warto wprost uświadomić swoją pociechę, że woda jest zdrowa i jeśli będzie ją piło, będzie się czuło lepiej, miało więcej chęci do nauki i energii.

Pogarszanie się cery oraz nadwaga to kolejne argumenty, które powinny przemówić do młodzieży, szczególnie przechodzącej przez okres dojrzewania. Czysta buzia i ładna sylwetka są dla większości nastolatków motywacją do zmian!

Świeć przykładem!

Szczera rozmowa jest ważna, ale pod warunkiem, że rodzic sam stosuje się do swoich wskazówek! Jeśli powiesz dziecku, że słodzone napoje są złe, ale sam będziesz ich nadużywał, to nie przekonasz dziecka do zdrowego trybu życia. Jeśli dziecko na co dzień ma pić wodę, to w domu powinna być do picia właśnie ona. Twoje dzieci przejmują Twoje nawyki, zatem im szybciej wprowadzisz dobre przyzwyczajenia, tym szybciej odniesiesz sukces. Pomocne może okazać się zamontowanie filtra kuchennego pod zlewozmywakiem. Dodatkowy kranik w kuchni z czystą i smaczną wodą będzie atrakcją dla dziecka.

Woda może być atrakcyjna

Według najmłodszych, zwykła woda jest nudna i niesmaczna. Dlatego warto uatrakcyjnić ten napój w różny sposób, np. dodając do niej miętę, cytrynę bądź inne owoce – pomarańczę, winogrona, truskawki czy nawet zielonego ogórka! Te kolorowe dodatki zachęcą dziecko swoim wyglądem i owocowym zapachem do sięgnięcia po taką lemoniadę. Ponadto, woda uzdatniana przy pomocy filtrów kuchennych, np. ultrafiltracji lub odwróconej osmozy jest dużo smaczniejsza. Wrzucając do niej ulubiony owoc czy aromatyczny listek, przygotujesz oryginalny, pyszny oraz orzeźwiający napój. Jeśli szukasz ciekawych przepisów, koniecznie odwiedź blog sklepu KrainaWody: https://www.krainawody.pl/blog

Podaruj dziecku efektywny gadżet

Sposobem, który sprawdzi się poza domem, czyli również w szkole jest podręczny gadżet dla malca. Dzieci dużo chętniej noszą ze sobą ulubione bidony czy wielorazowe butelki o ciekawym, kolorowym wzorze czy z uwielbianym bohaterem. Dużo chętniej sięgają po takie artykuły, niż po wodę butelkowaną. W sklepach znajdziesz wiele ciekawych i bezpiecznych butelek wielorazowych, które możesz napełniać zarówno wodą przegotowaną, kranową czy też filtrowaną (również z wrzuconym plasterkiem cytryny i listkiem mięty). Dodatkowo, takie rozwiązanie jest ekologiczne i oszczędne dla Twojego portfela. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści.

Ciekawym i maksymalnie ekologicznym rozwiązaniem jest butelka wielokrotnego użytku z zielonego plastiku. Takim produktem w swojej ofercie może pochwalić się polska marka filtrów do wody – Ecoperla. Butelka Ecoperla Ecobott została wykonana z tworzywa z trzciny cukrowej, wolnego od BPA i innych toksycznych dodatków. Dla wielbicieli ekologicznych rozwiązań będzie to z całą pewnością ulubiony gadżet – butelkę można myć w zmywarce, jest biodegradowalna, a w dodatku posiada ujemny bilans emisji dwutlenku węgla. Jej design jest na tyle atrakcyjny, że spodoba się zarówno dorosłym, jak i najmłodszym. Poza tym, argument picia wody z butelki z trzciny cukrowej może być bardzo przekonujący dla Twoich dzieci.

Twoje dziecko pokocha wodę

Pamiętaj, że woda to zdrowie! Zrezygnuj już dziś z wszelkich słodkich napojów i wprowadź nawyk picia wody w swoim domu. Zobaczysz, że Twoje przyzwyczajenia będą wzorem do naśladowania dla Twoich dzieci. Woda filtrowana ze smacznymi i zdrowymi dodatkami to idealna zachęta dla najmłodszych, a designerska butelka z zielonego plastiku stanie się gadżetem, którym Twój malec z chęcią się pochwali innym! Najciekawsze propozycje filtrów kuchennych i inne produkty do poprawy jakości wody znajdziesz w sklepie internetowym KrainaWody.pl