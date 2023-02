Wyjazd z małym dzieckiem to wyzwanie logistyczne, o którym warto pomyśleć odpowiednio wcześnie. Są osoby, które lubią podejmować spontaniczne decyzje odnośnie do czasu i miejsca wypoczynku, jednak w przypadku podróży z niemowlęciem znacznie wygodniej i bezpieczniej przemyśleć i zaplanować przynajmniej podstawowe kwestie. Jedną z nich jest wybór noclegu. Zastanówmy się, czy apartament to dobre miejsce na wypoczynek z niemowlęciem?

Czy hotele i pensjonaty są przygotowane na gości w wieku niemowlęcym?

Nie wszystkie miejsca na mapie Polski są właściwie przygotowane do goszczenia rodziców z niemowlętami. Jak wyjaśnia nam właściciel apartamentów przy deptaku w Wiśle:

Wybierając hotel, warto zwrócić uwagę na to, aby był komfortowy i funkcjonalny. Braki w wyposażeniu, personel zajęty swoimi sprawami albo głośna zabawa w późnych godz. nocnych w sali na parterze mogą skutecznie zniszczyć pozytywne pierwsze wrażenie gości. W przypadku rezerwacji pobytu z małym dzieckiem najlepiej dopytać o wyposażenie hotelu, możliwość domówienia konkretnych akcesoriów w recepcji czy rodzaj posiłków podawanych w restauracji. Wszystkim nam zależy, aby osoby w każdym wieku czuły się u nas jak najlepiej. Dla rodzin z dziećmi przygotowaliśmy kwatery w centrum Wisły wyposażone w:

dwa pojedyncze łóżka lub jedno podwójne,

pokoje z rozkładaną sofą i jednym łóżkiem podwójnym.

Co powinno znaleźć się w apartamencie przystosowanym do potrzeb niemowlaka?

Tryb dnia niemowlęcia, czyli dziecka w wieku 2-12 mies., wyznaczają pory jedzenia i snu. Zazwyczaj dzieci w wieku do 7 mies. przesypiają znaczną część doby, w kolejnych mies. nabywają nowe umiejętności i chętniej się przemieszczają. W trakcie opieki nad maluszkiem w domu, ale i w podróży najważniejsze, aby zadbać o regularne posiłki, sen, zmianę pieluszki, wieczorną kąpiel, zmianę ubrań. W apartamencie zwróć uwagę na: