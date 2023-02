Drewno to jeden z materiałów, z których produkowane są drzwi wejściowe. To tradycyjne rozwiązanie świetnie sprawdza się zarówno w przypadku domów, jak i mieszkań. Warto zwrócić uwagę, z jakiego drewna zostały wykonane drzwi wejściowe, bo ma to wpływ na ich trwałość oraz cenę. Czy naturalny materiał to dobry wybór w przypadku drzwi narażonych na działanie czynników środowiskowych? Jakie wady i zalety mają drzwi wejściowe z drewna? Wyjaśniamy.

Czy drewno to dobry materiał na drzwi wejściowe?

Drewno to naturalny materiał, który w specyficzny sposób reaguje na zmiany temperatury oraz wilgotności powietrza. Wykonane z drewna drzwi zewnętrzne zapewniają doskonałą izolację cieplną i świetnie chronią przed przenikaniem do wnętrza budynku uciążliwych dźwięków. Odpowiednio zaimpregnowane drzwi drewniane, są odporne na działanie czynników środowiskowych m.in. promieniowania UV oraz wilgoci, sprawdzając się jako drzwi wejściowe zewnętrzne i wewnątrzklatkowe.

Nowoczesne drzwi wejściowe drewniane, które dostępne są np. w ofercie firmy Max Handel, zostały wyposażone w dodatkową izolację, dzięki czemu skutecznie chronią przed stratami cennej energii cieplnej. Warto zwrócić uwagę na rodzaj drewna, z którego wykonane są interesujące nas drzwi wejściowe, bo np. miękkie drewno sosnowe jest mniej odporne na uszkodzenia niż drewno rodzimych gatunków drzew liściastych oraz drewno egzotyczne, które wyróżnia się nie tylko unikalnym wyglądem, ale także wyjątkową trwałością. Co ważne, drzwi z litego lub klejonego drewna znacząco różnią się od drzwi z materiałów drewnopochodnych, które zostały wykończone fornirem lub okleiną.

Wady i zalety drewnianych drzwi wejściowych

Jak już zostało wspomniane, drzwi wejściowe z drewna doskonale chronią przed stratami energii cieplnej, charakteryzując się właściwym współczynnikiem przenikania ciepła i skutecznie chronią przed hałasem. Co ważne, wyróżniają się wyjątkowym wyglądem i są dostępne w wielu różnych rodzajach. Decydując się na zakup drewnianych drzwi wejściowych, zyskujemy elegancką i stylową wizytówkę domu, która dodaje budynkowi charakteru.

Niestety, drewno ma także wady, a jedną z nich, jest konieczność systematycznej konserwacji, jednak możliwość odnowienia drzwi pozwala zmienić ich wygląd oraz naprawić uszkodzenia i sporo zaoszczędzić.