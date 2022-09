Ubytki w zębach można uzupełnić na kilka sposobów. Jednym z nich są implanty, które stają się elementem szczęki i wpływają na jej funkcjonowanie. W przeciwieństwie do protez montuje się je na stałe. Jeśli się o nie dba i przestrzega zaleceń dentysty, nie trzeba ich wymieniać. Ważna jest w tym przypadku jakość przeprowadzonego zabiegu oraz przestrzeganie zasad higieny jamy ustnej.

Kiedy i na ile wszczepia się implanty zębowe?

Implanty to stałe elementy montowane w szczęce. Przymocowuje się je u osób, które ukończyły 17 lat, z wyłączeniem kobiet w ciąży. Najczęściej wszczepia się je:

w przypadku braku w uzębieniu,

jeśli pacjent ma rozległe uszkodzenia szczęki lub żuchwy,

na miejscu zęba zakwalifikowanego do leczenia – takim przypadku montowanie implantów może pomóc zaoszczędzić na kosztach i czasie.

Osoba, która decyduje się na taki zabieg, musi mieć świadomość, że trwałość zależy w dużej mierze od tego, jak dba się o implanty. Bełchatów to miasto, w którym działa wiele placówek oferujących rozwiązania wysokiej jakości oraz pomoc dentysty na każdym etapie od wyboru aż do wszczepienia elementu.

Implanty zębowe wszczepia się na stałe. Trzeba jednak pamiętać, że są one mniej trwałe niż prawdziwe uzębienie, dlatego koniecznie jest sumienne dbanie o nie. Jeśli przestrzega się zaleceń lekarza, wytrzymują one w dobrym stanie nawet kilkanaście lat. Mówi się więc, że implanty są wszczepianie dożywotnio. Jednak jeśli pacjent nie zajmuje się nimi poprawie, bardzo szybko mogą się zużyć. Nie mają tylko wartości estetycznej, ułatwiają spożywanie posiłków, mogą także pomagać w poprawie dykcji. Nie należy więc zaniedbywać obowiązku i przyłożyć się do zachowania zasad higieny jamy ustnej. Taka rutyna nie jest trudna czy kosztowna, a może uratować wszczepiony komponent.

Jak dbać o implanty zębowe?

O implanty zębowe należy dbać w taki sam sposób jak o swoje naturalne zęby. Specjaliści z takich placówek jak Klinika Stomatologiczna Platinum Dental proponują, żeby rutynę dbania o higienę jamy ustnej opracować z dentystą zajmującym się wszczepami. Najważniejsze zasady, których należy przestrzegać, to:

mycie zębów wraz z implantami minimum 2 razy dziennie,

płukanie jamy ustnej płynem,

stosowanie nici dentystycznej.

Do czyszczenia implantów używa się zwykłej szczoteczki do zębów i myje się je dokładnie tak samo, jak naturalne uzębienie. Trzeba jednak pamiętać, żeby do kilku tygodni po zabiegu robić to delikatnie. Miejsce, w którym zostały zamontowane, może być jeszcze wrażliwe na mocniejszy dotyk.