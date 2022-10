Wiele współczesnych pojazdów nie ma wystarczająco dużo miejsca. W efekcie trudno pomieścić wszystko, co użytkownicy chcieliby zabrać np. na wakacyjny wyjazd. Rozwiązaniem takiego problemu jest bagażnik dachowy. Można w nim przetransportować niemal wszystko – walizki, rowery, narty, kajaki, a nawet mniejsze meble. Kiedyś był to luksus, dziś to coraz częściej obserwowane wyposażenie samochodu. Dowiedz się, czy można go zamontować na każdym aucie!

Bagażnik dachowy montowany na relingach

Na rynku znajduje się wiele rodzajów bagażników dachowych. Różnią się one przede wszystkim rozmiarem i kształtem, ale również sposobem montażu. Ważne by dobrać model odpowiedni dla danego modelu pojazdu, by był z nim w pełni kompatybilny. Jeśli samochód został wyposażony w relingi, warto sprawdzić ich typ. Najbardziej popularne są standardowe otwarte, które z wolna ustępują miejsca zintegrowanym, określanym mianem zamkniętych.

Relingi to elementy, które są instalowane w samochodzie fabrycznie. Znajdują się na dachu, umiejscowione są wzdłuż pojazdu. Dzięki nim można na samochodzie zamontować bagażnik dachowy bazowy. To poprzeczne belki ze stopami oraz tzw. zestawem dopasowującym. Belki te mocuje się w poprzek, prostopadle do relingów. Kierowcy mogą dobrać idealny model takiego zestawu spośród wielu różnych rodzajów.

Montaż bagażnika dachowego bez relingów

Jeśli samochód nie został wyposażony w relingi, bagażnik dachowy można zainstalować w specjalnych punktach montażowych, tzw. fixpointach. Innym sposobem jest montaż za pomocą łapek, pomiędzy dachem a drzwiami auta. Jak podkreślają specjaliści firmy LuxBox, stosowanie takich punktów jest bardzo popularnym rozwiązaniem. Przed podjęciem decyzji o zakupie bagażnika, warto sprawdzić, czy samochód został w nie wyposażony. Miejsca montażu znajdują się w tym przypadku w listwach i są na ogół osłonięte specjalną klapką z tworzywa sztucznego.

Innym sposobem jest zamocowanie bagażnika dachowego pomiędzy drzwiami a dachem pojazdu. Charakterystyczne łapki umożliwiają zainstalowanie zestawu w bezpieczny i stabilny sposób.

Bez względu na to, jaki model bagażnika zostanie wybrany, należy pamiętać, by go nie przeciążać. Samochód w niego wyposażony powinien być prowadzony płynnie i ze szczególną uwagą.