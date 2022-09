Poruszając się autem, bez względu na długość trasy, trzeba pamiętać o zapewnieniu bezpieczeństwa nie tylko sobie, ale również pasażerom. Składa się na to posiadanie ważnych i obowiązujących uprawnień, dobry stan techniczny auta i jego wyposażenie obowiązkowe. Trzeba wiedzieć, za brak jakich elementów można dostać mandat lub stracić dowód rejestracyjny. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, co musi być w każdym aucie.

Niezbędne wyposażenie w każdym aucie

Wbrew pozorom, do obowiązkowego wyposażenia w aucie, wg polskich przepisów należą:

gaśnica,

trójkąt ostrzegawczy,

widoczna, prawidłowo zamontowana i czytelna tablica rejestracyjna.

Jeśli chodzi o tablicę rejestracyjną, to musi ona spełniać określone wymagania. Jak wiadomo, umieszczone są na niej informacje umożliwiające szybkie zidentyfikowanie pojazdu. Oznaczenia, litery i cyfry jasno wskazują kraj i region, gdzie auto zostało zarejestrowane. Bardzo ważne jest to, że tablica rejestracyjna musi być umieszczona w miejscu do tego przewidzianym. Co więcej, wymagane jest właściwe oświetlenie. Rozumie się przez to światło o barwie białej takie które, nie będzie oślepiać kierowców jadących za danym samochodem, umożliwiające odczytanie informacji z tablicy rejestracyjnej z odległości ok 20 m. W razie awarii, w sklepie z akcesoriami samochodowymi można kupić odpowiednie lampki.

Oświetlenie tablicy rejestracyjnej- o czym trzeba pamiętać?

Wspominane już kwestie bezpieczeństwa zobowiązują posiadacza samochodu do przeprowadzania regularnego przeglądu. Nie chodzi tylko o wizyty w stacji kontroli pojazdów. W przeciwieństwie do awarii świateł zamontowanych z przodu auta, przepalenie czy uszkodzenie tych umieszczonych z tyłu, może nie być zauważone od razu. Dlatego warto regularnie sprawdzać ich stan. Kupując i wymieniając lampki przy tablicy rejestracyjnej, trzeba pamiętać, że muszą one posiadać homologację. Nie warto ryzykować płacenia mandatu lub utraty dowodu rejestracyjnego. Dlatego należy wybrać odpowiedni sklep, jak np. Moto Parts, w którym takie oświetlenie jest dostępne. Nie tylko awaria lampek przy tablicy rejestracyjnej musi nas skłonić do wizyty w miejscu z akcesoriami samochodowymi. Również rosnąca popularność oświetlenia LED może się przyczynić do chęci wymiany.