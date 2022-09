Uszczelnienia gumowe stanowią konieczny element taśm przenośnikowych. Skutecznie zabezpiecza przed ubytkami, które mogłyby spowodować straty materiału na długości taśmy lub w strefach załadunku. Odpowiednie uszczelnienia gumowe skutecznie chronią przed rozsypywaniem się materiału, pyleniem, jak również zmniejszają konieczność obsługi serwisowej taśm przenośnikowych.

Jakie są właściwości uszczelnień gumowych?

Fartuchy oraz uszczelnienia wykonywane z gumy na bazie kauczuków sztucznych charakteryzują się dużą wytrzymałością i odpornością termiczną. Płyty gumowe typu SBR wyróżniają się przede wszystkim wysoką odpornością na działanie kwasów, alkoholi, a także glikoli. Dodatkowo jest to materiał niepodatny na działanie wody i wykazuje odporność termiczną w zakresie od -20 do 70 stopni.

Z kolei guma typu EPDM oprócz wszystkich właściwości materiału SBR, charakteryzuje się również wysoką odpornością na działanie promieniowania ultrafioletowego, gorącej wody i pary. Ten rodzaj gumy wykazuje jeszcze wyższą odporność termiczną w zakresie od -40 do nawet 120 stopni i jest to guma najbardziej odpowiednia do stosowania na zewnątrz. Warto pamiętać, że przy wyborze uszczelnień gumowych, fartuchów czy formatek gumowych do taśm przenośnikowych, należy kierować się indywidualnymi potrzebami zakładu produkcyjnego i panujących w nim warunków.

Inne istotne elementy składowe taśm przenośnikowych

W zależności od właściwości taśmy transportowej lub przenośnikowej można określić jej funkcje i możliwości zastosowania do określonych materiałów. Wszystkie taśmy przenośnikowe opierają się na rdzeniu taśmowym, osłoniętym okładkami gumowymi. Dodatkowo taśmy transporterowe zawierają również przekładki tkaninowe wytwarzane zwykle z włókien poliestrowo-poliamidowych, które mogą przyczyniać się do większej wytrzymałości rdzenia taśmowego. Między przekładkami i warstwami tkaniny znajduje się guma rdzeniowa, której główną funkcją jest zwiększanie odporności taśmy na rozwarstwianie.

Wysokiej jakości taśmy transportujące dostępne są u producenta taśm przenośnikowych Global Service, który oferuje również usługi serwisowe, wulkanizacyjne, a także gumowanie i płyty gumowe, a wśród nich fartuchy i uszczelnienia. Dobre działanie taśm przenośnikowych to gwarancja ekonomicznej i ciągłej pracy zakładu produkcyjnego, bez narażania go na awarie i straty w materiale. Ponadto dzięki swoim właściwościom i wytrzymałości, transport taśmowy jest odporny na działanie warunków atmosferycznych.