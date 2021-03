Czy w przesyłkach z Polski do Anglii można wysyłać lekarstwa?

Paczki z Polski do Anglii są doskonałym sposobem na dostarczenie bliskim za granicą niezbędnych rzeczy osobistych, przydatnych przedmiotów czy okazjonalnych prezentów. Nie wszystko jednak może się znaleźć w takich przesyłkach. Przepisy wprost określają, czego nie możesz wysłać i jakie grożą ci konsekwencje, jeśli złamiesz ten zakaz. Czy do „zakazanej” grupy zaliczają się również leki?

Paczki Polska-Anglia – czego nie możesz do nich włożyć?

Transportowanie niektórych materiałów, przedmiotów czy substancji przez granice jest zakazane prawem. Wynika to z wielu powodów, począwszy od kwestii bezpieczeństwa, przez ryzyko rozprzestrzeniania się chorób, po względy ekonomiczne. Nasiona roślin typowych dla konkretnego regionu po wysianiu w innym kraju mogą prowadzić do zakłócenia równowagi ekologicznej. Przykładem takiej przemiany było rozprzestrzenienie się królików przywiezionych do Australii w połowie XIX wieku.

Wśród rzeczy, których nie może zabrać kurier z Polski do Anglii, są materiały i substancje wybuchowe, łatwopalne, żywność, przedmioty akcyzowane, narkotyki i substancje odurzające, żywe zwierzęta i rośliny oraz dzieła sztuki. W tej grupie znajdują się też leki na receptę, z tym że w ich przypadku istnieją pewne wyjątki. Kiedy możesz włożyć je do przesyłki i jakie musisz spełnić wymogi?

Jakie leki mogą zawierać paczki z Polski do Anglii?

Kurier z Polski do Anglii, odbierając paczkę od nadawcy, nie sprawdza jej zawartości. Nie oznacza to jednak, że nie może ona być poddana kontroli np. podczas odprawy celnej. Przepisy dopuszczają wysyłanie wyłącznie witamin i suplementów diety. Wymaga to spełnienia określonego warunku. Nadając przesyłki z Polski do Anglii w firmie Euro-Paka, musisz wypełnić formularz, w którym określisz rodzaj preparatu. Tylko w wyjątkowych sytuacjach paczki Polska–Anglia mogą zawierać leki na receptę.

Oczywiste jest, że za granicę wyjeżdżają też osoby, które są w trakcie leczenia przewlekłych chorób lub muszą przyjmować dożywotnio farmaceutyki takie jak np. insulina czy hormon tarczycy. Wyjazd do obcego kraju wiąże się z ryzykiem, że lek nie będzie w nim osiągalny lub jego cena uniemożliwi zakup wystarczającej ilości preparatu. Istnieją sytuacje, w których kurier Polska-Anglia może dostarczyć taki lek na receptę.

Kiedy możesz włożyć leki do paczki z Polski do Anglii?

Jeśli bliska Ci osoba znajduje się w Wielkiej Brytanii, potrzebuje leków na receptę, a Ty chcesz je wysłać kurierem, możesz to zrobić w kilku przypadkach. Do takich sytuacji zaliczają się:

brak możliwości zakupu zażywanego preparatu w Anglii,

przeznaczenie leku wyłącznie dla konkretnej osoby, potwierdzone przez lekarza prowadzącego (w tym celu musisz podać dane kontaktowe tego lekarza),

konieczność kontynuacji terapii za pomocą konkretnego preparatu, przyjmowanego w kraju przed wyjazdem.

Jeśli wymienione wyżej warunki zostaną spełnione do paczki Anglia-Polska możesz włożyć konkretny lek, uzupełniając go odpowiednią dokumentacją. Poza danymi kontaktowymi do lekarza musisz też umieścić w deklaracji informacje o nazwie leku i jego producencie, a także dane dotyczące sposobu stosowania i kopię recepty.

Jaka jest cena paczki z Anglii do Polski zawierającej leki?

Wysyłka leków na receptę jest ograniczona prawem z wielu powodów. Jednym z nich są warunki przechowywania preparatów farmaceutycznych, które w transporcie mogą tracić swoje właściwości, a nawet stawać się toksyczne. Dlatego twoim obowiązkiem podczas wysyłki leków jest zadbanie o zapewnienie tych warunków. Jeśli wysyłasz tabletki, w stosunku do których nie ma konkretnych wskazań przechowywania, problem jest niewielki. Większym wyzwaniem jest transport zastrzyków lub innych preparatów, które wymagają niskiej temperatury. Cena paczki z Anglii do Polski zawierającej leki może być wówczas wyższa.