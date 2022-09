Maszyny dźwigowe, takie jak podnośniki i drabiny hydrauliczne to urządzenia, od których wymaga się dużej sprawności i wytrzymałości. Muszą także spełniać wysokie standardy dotyczące bezpieczeństwa. Dlatego do ich budowy wykorzystuje się siłowniki hydrauliczne o odpowiednich parametrach. Przeczytaj, czym cechują się cylindry hydrauliczne stosowane w podnośnikach i drabinach.

Czym są cylindry hydrauliczne?

Nowoczesne systemy hydrauliki siłowej składają się z kilku podstawowych komponentów pracujących w zamkniętym układzie. Podstawowym urządzeniem instalacji są cylindry hydrauliczne. Nazywane także siłownikami hydraulicznymi są silnikami hydrostatycznymi o ruchu posuwistym. Ich zadaniem jest konwersja energii potencjalnej cieczy w energię mechaniczną. Zbudowane są z elementów wykonawczych, które w zależności od konstrukcji są tłokami, membranami lub nurnikami oraz z tłoczysk, które odpowiadają za mocowanie siłownika hydraulicznego do współpracującego z nimi urządzenia. Całość zamknięta jest w cylindrycznej obudowie.

Rodzaje cylindrów hydraulicznych

Wyróżnia się dwa podstawowe typy cylindrów hydraulicznych:

Siłowniki jednostronnego działania, które mogą pracować w trybie pchającym lub ciągnącym. Suw roboczy odbywa się tylko w jednym kierunku, a powrót tłoka i usunięcie cieczy z komory roboczej wymuszone jest przez sprężynę lub ciężar tłoczyska.

Siłowniki dwustronnego działania, w których suwy robocze odbywają się w obu przeciwstawnych kierunkach. Składają się z dwóch komór, z których każda ma niezależne wejście. Dzięki temu jest możliwe wtłaczanie cieczy hydraulicznej na przemian z jednej lub z drugiej strony tłoka. Występują siłowniki dwustronnego działania jednotłoczyskowe, dwutłoczyskowe i wielotłokowe oraz teleskopowe.

Cylindry hydrauliczne produkowane są przez specjalistyczne firmy o dużym doświadczeniu i bogatym know-how, między innymi przez Zakład Hydrauliki Siłowej z Kobylanki, który zajmuje się także naprawą hydrauliki siłowej.

Cylindry hydrauliczne stosowane w podnośnikach i drabinach

Cylindry stosowane w podnośnikach i drabinach hydraulicznych zostały zaprojektowane i wyprodukowane jako urządzenia idealnie nadające się do pracy w trudnych warunkach. Charakteryzują się niezwykle trwałą i mocną konstrukcją. Dobrym przykładem siłownika hydraulicznego przeznaczonego do podnośników i drabin jest cylinder SMT1BVT o ciśnieniu roboczym w komorze tłokowej 6 MPa i w komorze tłoczyskowej 12 MPa. Może pracować w temperaturze otoczenia od -25°C do +35°C. Wyposażony jest w hartowane powierzchniowo tłoczysko wykonane z rury o średnicy 60 mm i grubości ściany 7,5 mm.