Czym jest laweta samochodowa?

Lawety samochodowe są bardzo często wykorzystywane zarówno przez klientów indywidualnych, jak i duże oraz małe przedsiębiorstwa. Wbrew pozorom mają one wiele zastosowań, choć ich głównym zadaniem jest przewożenie niesprawnych pojazdów. Na rynku dostępne są różne rodzaje lawet samochodowych i wszystkie są one powszechnie wykorzystywane w transporcie drogowym. Czym dokładnie jednak jest laweta samochodowa? Podpowiadamy.

Laweta samochodowa — czym jest?

Laweta we Wrocławiu i każdym innym mieście to określenie specjalnej przyczepy, którą można podłączyć do dowolnego pojazdu, dzięki czemu pełni ona funkcję platformy załadunkowej. Lawetą określa się również specjalne auta, które transportują niesprawne pojazdy. Są to swego rodzaju ciężarówki. Mogą być dodatkowo wyposażone w akcesoria takie jak wciągarki, dzięki którym można bezpiecznie załadować auto na taki pojazd, a następnie przewieźć go w wybrane miejsce.

Kiedy wykorzystuje się lawety samochodowe?

Holowanie we Wrocławiu, a także każdym innym mieście przy pomocy lawety, to czynność wykonywana w pewnych szczególnych sytuacjach, kiedy auto nie może samodzielnie poruszać się po drodze. Zazwyczaj lawety wynajmowane są, wtedy kiedy nagle nasz samochód zepsuje się podczas podróży i musimy usunąć go z drogi i przewieźć do domu lub do warsztatu samochodowego.

Dodatkowo bardzo często lawety wykorzystują osoby, które przywożą auta z innych krajów. Dzięki temu nie muszą wykupywać tymczasowego ubezpieczenia OC czy uzyskiwać specjalnych tablic, tylko korzystając ze specjalistycznego pojazdu, przewożą niezarejestrowane auto lub to, które nie posiada aktualnych badań technicznych.

Auto lawety czasami wypożyczane są również przez właścicieli aut sportowych. którzy korzystają z nich jedynie na torach wyścigowych, ponieważ na przykład nie są one dopuszczone do ruchu drogowego. Rozwiązanie to doceniają również posiadacze zabytkowych aut, którzy nie są pewni stanu technicznego swojego samochodu, a chcą na przykład wziąć udział w zlocie takich pojazdów.