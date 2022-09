Według prawa składki na ubezpieczenie społeczne muszą być obowiązkowo płacone przez przedsiębiorców oraz pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tutaj wyróżnia się jednak dwa rodzaje ZUS-u. Jest to ZUS mały i duży. Czym charakteryzują się poszczególne z nich i jaka jest różnica między nimi? Dowiedz się, w jakich okolicznościach obowiązuje każda z nich.

ZUS mały a ZUS duży

Tak zwany duży ZUS to po prostu standardowe składki na ubezpieczenie społeczne. Te świadczenia pieniężne są przeznaczane na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. W przypadku dużego ZUS-u opłaca się składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Dla działalności posiadających osobowość prawną składki ZUS należy opłacić w terminie do 15. dnia następnego miesiąca. Mały ZUS to z kolei rozwiązanie skierowane do początkujących przedsiębiorców. Tutaj masz możliwość opłacania składek na podstawie zadeklarowanej kwoty, która nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Potrzebujesz wsparcia z zakresu odprowadzania składek czy prowadzenia księgowości firmy? Zapoznaj się z kompleksową ofertą biura księgowego Global Accounting z Siemianowic Śląskich. Firma podchodzi indywidulanie do każdego klienta i gwarantuje usługi na najwyższym poziomie.

Kto może płacić mniejsze składki ZUS?

Prowadzisz swoją własną działalność gospodarczą? Z pewnością wiesz, jak ważne jest opłacanie składek ZUS. Często są to kwoty, które mocno nadwyrężają Twój budżet. Na szczęście w niektórych przypadkach masz prawo do płacenia mniejszych składek.

Mały ZUS to ukłon do mniejszych, dopiero zaczynających swoją przygodę z biznesem przedsiębiorców. Taka forma płacenia składek ułatwia rozwój początkujących przedsiębiorstw, co pozytywnie wpływa na cały rynek. Mniejsze składki na ubezpieczenia społeczne skutecznie zachęcają ludzi do rozpoczęcia prowadzenia swojej własnej działalności gospodarczej.

Pamiętaj jednak, że mały ZUS obejmuje tylko te osoby, które spełniają pewne wytyczne. Przede wszystkim musisz wiedzieć, że mniejsze składki można odprowadzać przez 24 miesiące od momentu założenia firmy. Co więcej, z małego ZUS-u są wykluczone osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat prowadziły już działalność gospodarczą.

Przedsiębiorca płacący mniejsze składki na ubezpieczenie społecznie nie może również być powiązany z firmą, w której pracował w bieżącym roku podatkowym. Kolejnym warunkiem do spełnienia są przychody w poprzednim roku kalendarzowym nieprzekraczające 120 tysięcy złotych.