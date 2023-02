Płyty obornickie są jednym z najważniejszych materiałów budowlanych, jakie wykorzystuje się do wznoszenia obiektów inwentarskich. Zapewniają optymalny poziom temperatury czy wilgotności w budynkach, takich jak kurniki, obory, chlewnie czy stajnie. Zapobiegają rozwijaniu się groźnych chorób, grzybów i pleśni, a także wpływają korzystnie na kondycję zwierząt. Czym się wyróżnia płyta obornicka?

Co to jest płyta obornicka i czym się charakteryzuje?

Płyta obornicka w obiektach inwentarskich zapewnia utrzymanie w nich właściwego mikroklimatu oraz gwarantuje szczelność i termoizolacyjność. Do wznoszenia takich budowli korzysta się zarówno z płyt obornickich ściennych, jak i dachowych. Powstają za ich pomocą dachy spadziste i płaskie, sufity podwieszane oraz ściany zewnętrzne. Płyta obornicka warstwowa składa się z dwóch okładzin i rdzenia izolacyjnego o odpowiednich właściwościach termoizolacyjnych oraz mechanicznych. Zapewnia trwałość, wodoszczelność, odporność korozyjną i na obciążenia termiczne.

Jakie są zalety płyty obornickiej?

Największą zaletą, jaką mają płyty obornickie, jest możliwość szybkiego wznoszenia obiektów. Nowoczesna forma budowania z płyt warstwowych znacznie skraca czas, jaki jest potrzebny na zakończenie prac, a także redukuje koszt inwestycji. Krótszy czas budowy jest równoznaczny ze skróceniem okresu, przez jaki opłaca się pracowników. To z kolei oznacza, że wzniesienie budynku jest tańsze.

Płyta warstwowa wykazuje również świetne właściwości termoizolacyjne. Dzięki niej można zabezpieczyć wnętrze danej budowli przed wzrostem temperatury, a także uchronić obiekt przed utratą ciepła. Dodatkowo płyty warstwowe są odporne na działanie wilgoci, zagrzybienie czy korozję. W efekcie zachowują doskonałą wytrzymałość i właściwości przez wiele lat, co zwiększa opłacalność ich wykorzystania. Takie produkty oferuje m.in. producent płyt obornickich Gór-Stal, który dba o komfort swoich Klientów.

Czy płyty obornickie są ekologiczne?

Wykorzystanie płyt obornickich przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego. To materiał, który można poddawać recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu. Poza tym do produkcji tych materiałów nie stosuje się substancji, które niszczą powłokę ozonową, ani włókien powodujących podrażnienia u ludzi i zwierząt.