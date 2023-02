Elewacja wentylowana to nic innego jak ocieplenie domu metodą lekką suchą. Można posłużyć się przy jej konstruowaniu wełną mineralną, watą czy styropianem. Kluczowe znaczenie ma również wykończenie frontu drewnem, płytami betonowymi czy panelami z tworzywa sztucznego. Ocieplenie wentylowane sprawdza się zarówno latem jak i zimą i może być ciekawą alternatywą dla metody lekkiej mokrej. Przekonaj się i sprawdź poniżej!

Czym jest elewacja wentylowana?

Ocieplenie spełnia kilka funkcji – zapewnia utrzymanie ciepła w zimie oraz zapobiega dodatkowemu nagrzewaniu pomieszczeń latem. Dodatkowo może poprawiać komfort akustyczny i usuwać zawilgocenie ze ścian. Aby to osiągnąć, należy wybrać elewacje wentylowane. Dlaczego? Ponieważ w odróżnieniu od metody lekkiej mokrej umożliwia cyrkulację powietrza i dodatkowe usuwanie wilgoci z przegród pionowych.

Taka elewacja składa się z następujących elementów:

stelaż (ruszt) ścienny z desek lub profili metalowych;

warstwa ociepleniowa z wełny, waty lub styropianu;

membrana przeciwwiatrowa;

okładzina zewnętrzna zapewniająca wykończenie;

perforowana blacha mocowana na spodzie elewacji.

Jakie są zasady wykonywania elewacji wentylowanej?

W kontekście wykonywania takiej elewacji, kilka wskazówek podają eksperci z firmy KOM & BUD k. Bydgoszczy. Praca rozpoczyna się od pomiarów płaszczyzny i zamocowaniu rusztu do ściany. Pomiędzy elementy stelaża w dalszej kolejności umieszcza się ocieplenie. Co istotne nie używa się do tego kleju, a jedynie kołków mocujących (te też mogą okazać się zbędna, jeśli dopasowanie wszystkich elementów jest precyzyjne). W kolejnym etapie warto umieścić na warstwie ocieplenia membranę przeciwwiatrową, dla dodatkowego wyciszenia. Ostatecznie nakłada się na nią warstwę zewnętrzną w postaci desek, kamienia, ceramiki, płyt włóknowo-cementowych, blachy, kompozytów, czy laminatów HPL. Wybór materiału zależny jest od preferencji Inwestora.

Największe znaczenie w kontekście elewacji wentylowanej jest pozostawienie szczeliny między ociepleniem a warstwą wykończeniową o grubości 2–3 cm. Na spodzie należy zamocować perforowaną blachę, która zapewni ochronę przed gryzoniami i ptakami. Tak stworzona elewacja wentylowana zapewnia świetną izolację oraz zabezpieczenie przed wilgocią na ścianach.