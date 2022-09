W niektórych miejscach straty powietrza spowodowane ciągłym otwieraniem drzwi są kłopotliwe. Tak bywa w chłodnych halach magazynowych, punktach usługowych czy szpitalach. Utrata powietrza rodzi potrzebę szybkiego nagrzania lub schłodzenia wnętrza w zależności od jego funkcji. Jaki się uchronić od tego typu nadmiernych wydatków? Najlepszym sposobem jest zastosowanie kurtyn powietrza. W jaki sposób one działają i czy warto je instalować?

Dlaczego ciągła utrata ciepła bywa kosztowna?

Statystyki pokazują, że to właśnie otwieranie drzwi, która to czynność jest koniecznością, wpływa na znaczną utratę prawidłowych parametrów we wnętrzu pomieszczenia. Zimą, do ogrzewanego mieszkania wpada najwięcej zimnego powietrza z zewnątrz. W takim przypadku urządzenia ogrzewające przez jakiś czas muszą pracować intensywniej, aby odzyskać poprzedni stopień nagrzania. Podobnie sprawa się ma, gdy do klimatyzowanego pomieszczenia wtargną porcje gorącego powietrza.

Jak działa kurtyna powietrza?

Kurtyny powietrza dostępne w miejscach takich jak hurtownia PEFRA, to urządzenia wytwarzające strumień powietrza przebiegający poziomo lub pionowo. Cała praca takiej kurtyny polega na różnicy w gęstości gazów. Odpowiedni parametr skutecznie zapobiega nawet silnemu naporowi wiatru z zewnątrz. Niekiedy powietrze generowane przez kurtynę może być dodatkowo ogrzane lub schłodzone, wtedy jej skuteczność jest jeszcze większa.

Jak wybrać kurtynę powietrzną?

Rodzaj i wydajność kurtyny powietrznej zależą od kilku czynników. Bardzo istotnym parametrem jest podciśnienie w danym pomieszczeniu oraz przewidywana siła powietrza, które może się dostawać do wnętrza. Równie istotnymi parametrami są rodzaj ogrzewania, typ systemu wentylacyjnego oraz miejsce montażu kurtyny. Pod uwagę trzeba również wziąć wysokość zainstalowania oraz wymiary kratki kurtyny powietrznej.

Gdzie najlepiej sprawdzają się kurtyny powietrzne?

Kurtyny powietrzne znajdują szerokie zastosowanie. Wiele osób tak naprawdę nie zawsze zdaje sobie sprawę z ich działania w różnych miejscach. Przede wszystkim montowane są w gmachach użyteczności publicznej i galeriach, gdzie działa klimatyzacja, a jednocześnie jest duży ruch. Otwierane wciąż drzwi mogłyby być przyczyną nieodczuwania efektów urządzeń klimatyzacyjnych. Kurtyny powietrzne skutecznie temu zapobiegają.

W przemyśle kurtyny powietrzne stosuje się przy wejściach do pomieszczeń chłodniczych. Podobne działanie mają w szpitalach, gdzie z powodu przebywających tam chorych i noworodków, konieczne jest utrzymanie dosyć wysokiej temperatury przy jednoczesnym sporym ruchu personelu.