Wizyta w saunie lub Spa musi gwarantować relaks i możliwość zregenerowania sił oraz efektywnego wypoczynku. Wyposażenie takich przestrzeni powinno więc być dobierane niezwykle starannie, by łączyć w sobie zarówno odpowiedni wygląd, jak i zapewniać wygodę podczas wykonywania wszystkich niezbędnych w takim miejscu czynności. Jednym z elementów, na które warto zwrócić uwagę przy projektowaniu, okażą się kabiny prysznicowe.

Dlaczego kabiny ślimakowe okażą się niezastąpione?

Niezbędnym elementem wyposażenia każdego saunarium czy strefy Spa są prysznice, dzięki którym można nie tylko skorzystać z relaksującej kąpieli z wykorzystaniem strumieni wody o różnej charakterystyce, ale schłodzić ciało po przebywaniu w saunie parowej lub suchej czy zmyć zbierający się pot przed zanurzeniem się w zimnej wodzie. W takich miejscach nie sprawdzą się jednak ani tradycyjne kabiny prysznicowe, ani rozwiązania znane z klasycznych przebieralni, ponieważ pierwsze okazują się zbyt ciasne, trudne do utrzymania w czystości i niepraktyczne, a drugie nie dają odpowiedniej intymności oraz nie zabezpieczają przed chłodnym powietrzem czy rozpryskiwaniem lecącej z deszczownicy wody. Sposobem na użycie prysznica w komfortowych warunkach, a przy tym zagwarantowanie łatwego czyszczenia i dezynfekcji jest zamontowanie kabin prysznicowych ślimakowych zapewniających zachowanie prywatności, a jednocześnie będących atrakcyjnym elementem wystroju wnętrza.

Co wyróżnia kabiny ślimakowe?

Kabiny ślimakowe powstają na planie otwartego okręgu, którego skrajne odcinki są względem siebie przesunięte i dodatkowo zagięte, umożliwiając wygodne wejście do wnętrza, a zarazem osłaniając zażywającą kąpieli osobę oraz sprawiając, że jest ona niewidoczna z zewnątrz. Kabiny tego rodzaju powstają z wykorzystaniem specjalnych kształtek w postaci wolnostojącej konstrukcji przytwierdzanej do podłoża, które są okładane mozaiką lub mniejszymi kafelkami. Rozwiązanie tego rodzaju pozwala na dowolne projektowanie sposobu wykończenia, oświetlenia czy urządzeń służących do kąpieli. Występują w wersjach mających 2,7 m w najszerszym miejscu lub mniejszych liczących 1,8 m. Ślimakowe kabiny prysznicowe można znaleźć w ofercie firmy COVI, która dostarcza różne elementy wyposażenia od siedzisk i ław po leżanki i wanny.