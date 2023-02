Nie ulega wątpliwości, że najwięcej ciepła ucieka z budynków przez okna oraz drzwi. Istnieje jednak pewne rozwiązanie, które pozwala skutecznie wyeliminować ten problem. Jest nim kurtyna powietrzna. Czym ona wobec tego jest, jak działa oraz jakie są zalety jej zastosowania? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule!

Czym jest kurtyna powietrzna?

Kurtyna powietrzna to specjalne urządzenie, które przeznaczone jest do montażu w pobliżu okien lub drzwi. Jej główną funkcją jest tworzenie bariery, która ogranicza napływanie zimnego lub ciepłego powietrza z zewnątrz. Działanie kurtyn powietrznych opiera się na zasysaniu powietrza z pomieszczenia, a następnie w zależności od potrzeb jego ochładzaniu lub ogrzewaniu i wydmuchiwaniu. Pod względem sposobu montażu tego typu urządzenia dzielą się natomiast na modele poziome i pionowe.

Jakie są zalety zastosowania kurtyny powietrznej w pomieszczeniach?

Podstawową zaletą jaką wyróżniają się kurtyny powietrzne, których montaż w Rzeszowie oferuje firma wykonująca instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne JLM, jest to, że ich zastosowanie pozwala w znaczący sposób zmniejszyć koszty związane z utrzymaniem odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach. Ich montaż redukuje bowiem straty ciepła nawet o 80%. Dzięki temu nie trzeba dogrzewać pomieszczeń. Dodatkowo kurtyny powietrzne skutecznie ograniczają także przenikanie do wnętrz pyłów, zabrudzeń czy insektów.

Gdzie znajdują zastosowanie kurtyny powietrzne?

Jeszcze do niedawna kurtyny powietrzne stosowane były głównie w branży przemysłowej. Przede wszystkim w przypadku chłodni, gdzie ograniczały występowanie zmian temperatur wywoływanych otwieraniem ich. Obecnie stają się one jednak coraz popularniejsze także w przypadku obiektów komercyjnych, takich jak lokale usługowe, sklepy czy restauracje oraz hotele. Dodatkowo coraz częściej na montaż kurtyn powietrznych decydują się także właściciele domów jednorodzinnych. Dzięki nim są oni bowiem w stanie wygenerować znaczące oszczędności na ogrzewaniu pomieszczeń. Z powodzeniem można więc stwierdzić, że kurtyny powietrzne to uniwersalne rozwiązanie, które sprawdza się w wielu przypadkach. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że występują one zarówno w wariantach ciepłych, jak i zimnych, a także pionowych i poziomych.