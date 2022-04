Czym są panele LVT? Budowa, zalety i zastosowanie - otopr.pl

Panele LVT, czyli inaczej luxury vinyl tiles, są rodzajem paneli podłogowych, które wyprodukowane są z winylu. Jak są zbudowane? Jakie mają zalety? Jakie jest ich zastosowanie? Sprawdź najważniejsze informacje dotyczące paneli winylowych!

Panele winylowe – co to jest?

Do produkowania paneli podłogowych wykorzystuje się różne rodzaje materiałów. Obecnie na rynku można znaleźć panele podłogowe wykonane z drewna, panele laminowane, a także panele winylowe, czyli LVT.

Panele winylowe, czyli panele LVT centrum-parkietowe.pl są wyprodukowane z kilku warstw winylu – PCV. To materiał, który powszechnie używany jest do produkcji wykładzin elastycznych.

Zastosowanie polichlorku winylu powoduje, że panele tego typu wyróżniają się wieloma zaletami w porównaniu do paneli drewnianych oraz laminowanych. Dzisiaj wybierane są one do wielu budynków, między innymi do domów, mieszkań, sklepów, punktów usługowych czy biur.

Wzory paneli winylowych

Panele winylowe są oferowane w wielu różnych wzorach, dzięki czemu można dopasować je do swojego gustu i pomysłu na wnętrze.

Najczęściej kupowane są panele LVT o wzorach drewna. W sprzedaży można znaleźć zarówno modele o jaśniejszych, jak i ciemniejszych wybarwieniach, na przykład imitujących brzozę, buk, dąb, drewno egzotyczne, na przykład wenge czy bambus.

Jednak panele winylowe mogą przybierać również inny wygląd, na przykład mogą imitować kamień naturalny jak marmur, granit, mogą przypominać płytki ceramiczne, beton w stylu loft.

Dlaczego warto kupić panele LVT?

Panele LVT mają wiele zalet, dlatego obecnie są one popularne wśród kupujących. Dlaczego warto się na nie zdecydować?

Do głównych zalet paneli winylowych zaliczane są:

wysoka odporność na uszkodzenia, na przykład zarysowania – dzięki temu panele LVT mogą posłużyć na długi czas

wodoodporność – odporność na wilgoć i wodę, dlatego można stosować je również w łazienkach, kuchniach, na korytarzach

proste układanie – panele LVT mają pióra i wpusty, dlatego są bardzo proste w układaniu nawet dla niedoświadczonej w tym osoby

łatwe utrzymanie w czystości, ponieważ można myć je ogólnodostępnymi środkami czystości

możliwość układania na ogrzewaniu podłogowym – panele te nie powodują blokady przepływu ciepła

Ile kosztują panele winylowe?

Zakup paneli winylowych związany jest z wyższym kosztem niż w przypadku paneli laminowanych, natomiast są one tańsze od paneli drewnianych.

Najczęściej za 1 metr kwadratowy paneli winylowych należy zapłacić od około 60 do 150 złotych, natomiast dostępne są również luksusowe warianty, gdzie cena może wynosić nawet ponad 200 złotych za metr kwadratowy podłogi.