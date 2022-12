Pies może być wiernym przyjacielem podróży, a jeśli lubi bieganie po lasach, plaży i wskakiwanie do kałuż czy wody, zastanowienie się nad zabezpieczeniem wnętrza samochodu to pierwsza rzecz, o jakiej warto pomyśleć. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań, z których najlepszym jest używanie specjalnych ochraniaczy. Dlaczego? Jakie jeszcze sposoby można wykorzystać, by tapicerka się nie zabrudziła, a psu podróżowało się komfortowo?

Jakie cechy ma ochronny pokrowiec do transportowania psa?

Pokrowiec do transportowania jest w pełni przystosowany do sytuacji, jakie mogą pojawić się podczas przewożenia pupila. Bez względu na to, czy nasz pies w ferworze zabawy wytarza się w błocie, czy wskoczy do jeziora, może bezpiecznie usadowić się na tylnej kanapie, bez ryzyka, że zostanie zamoczona lub ubrudzona. Pokrowiec wypełnia również doskonale bagażnik, a że po złożeniu zajmuje niewiele miejsca, z powodzeniem może mieć swoje stałe miejsce w aucie.

Specjalny system zaczepów pozwala zamocować pokrowiec do foteli kanapy tylnej, chroniąc i oparcie i siedzisko, a także do tyłu fotela kierowcy i pasażera, co zabezpiecza również podłogę. Mata wodoodporna wykonana z tworzywa sztucznego charakteryzuje się dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Nie straszne jej psie pazury.

Dodatkowo jest łatwa w utrzymaniu w czystości. Jak dodaje sklep z artykułami dla domu i zwierząt Prolida , prana w pralce automatycznej w 40°C nie traci swoich właściwości.

Dlaczego warto zainwestować w pokrowiec ochronny do samochodu?

Przewożenie psa lubiącego przygody i zabawy w środowisku naturalnym, szczególnie o większych gabarytach, bez specjalnego pokrowca ochronnego, wygeneruje większe koszty związane z usunięciem zabrudzeń na tapicerce, niż sam zakup maty. Wielu właścicieli wykłada kanapy kocami, jednak bez odpowiedniego przymocowania, tkanina zsuwa się, szczególnie jeśli pupil bardzo niecierpliwi się w trakcie podróży. Mata zabezpiecza nie tylko przed wodą i błotem, ale również sierścią.

Co jeszcze warto wiedzieć o transportowaniu psa?

Podczas podróży z psem warto zadbać nie tylko o ochronę wnętrza pojazdu, ale również komfort pupila. Oprócz maty ochronnej, w aucie powinna znaleźć się też mata chłodząca, która w upalne dni przyniesie psu ukojenie. Maty tego typu chłodzą się samoczynnie, nie wymagają trzymania w lodówce, ani dostępu do wody i prądu. Matę chłodzącą można ułożyć pod pokrowcem ochronnym.