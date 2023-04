Czym zajmuje się implantologia? - otopr.pl

W dzisiejszych czasach zdrowe i piękne zęby są niezwykle ważne. Właściwa pielęgnacja jamy ustnej jest kluczowa dla zachowania dobrego stanu zdrowia. Niestety, nawet jeśli dbamy o swoje zęby, mogą się one uszkodzić i wymagać profesjonalnej pomocy. W takich przypadkach implantologia może okazać się niezbędna. Co to jest implantologia i czym się zajmuje?

Czym jest implantologia?

Implantologia w Poznaniu to dziedzina stomatologii zajmująca się wszczepianiem implantów dentystycznych. Implanty to sztuczne korzenie zębowe, które zastępują brakujące zęby. Stosuje się je w przypadku utraty zębów w wyniku chorób, urazów lub wypadków. Implantologia ma na celu przywrócenie pełnej funkcjonalności jamy ustnej i estetycznego wyglądu zębów.

Jak przebiega zabieg implantologiczny?

Implanty zębów w Poznaniu to specjalistyczne urządzenia, które wprowadza się do kości szczęki lub żuchwy. Przed rozpoczęciem zabiegu implantolog ocenia stan zdrowia pacjenta i wykonuje badanie rentgenowskie. Na tej podstawie podejmuje decyzję o odpowiednim rodzaju implantu i jego umiejscowieniu. Następnie przystępuje do zabiegu chirurgicznego, podczas którego implant zostaje wszczepiony w kość. Po kilku miesiącach konieczna jest kontrola stanu implantu oraz przeprowadzenie zabiegu protetycznego, czyli założenie korony, mostu lub protezy. Implanty zębów to skuteczna metoda, która pozwala na zachowanie zdrowia jamy ustnej i estetyki uśmiechu.

Implantologia to dziedzina stomatologii, która pozwala na przywrócenie pięknego i zdrowego uśmiechu. W Poznaniu działa wiele gabinetów stomatologicznych, które oferują kompleksową opiekę oraz nowoczesne technologie, takie jak tomografia komputerowa czy cyfrowe planowanie implantologiczne.