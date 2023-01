Czym zajmuje się kardiolog?

Dbanie o zdrowie jest niezbędne szczególnie wtedy, gdy zauważamy, że prowadzimy niezbyt zdrowy tryb życia. Niewłaściwa dieta, a także stosowanie używek takich jak papierosy i alkohol może prowadzić do różnych chorób. Te najbardziej poważne to choroby serca, a więc warto regularnie odwiedzać kardiologa. Taki lekarz specjalista zajmuje się profilaktyką, a także rozpoznawaniem chorób układu krążenia.

Czy zawsze pamiętamy o zdrowym trybie życia?

Tempo egzystencji w dzisiejszych czasach, jak wiadomo, jest zawrotne, co niejednokrotnie przekłada się na niezbyt zdrowy tryb życia. Stosujemy niejednokrotnie tłustą dietę. Jemy w pośpiechu i byle co. A to przekłada się na bardzo złą kondycję naszego ciała. W konsekwencji niejednokrotnie będą nam grozić choroby wieńcowe i wtedy trzeba odwiedzić takiego specjalistę jak Kardiolog w Krakowie.

Dostęp do takich lekarzy na szczęście jest bezproblemowy, a najważniejsze jest to, żeby pojawiać się u nich regularnie. Tylko taki lekarz będzie wiedział, jak zwalczać choroby układu krążenia i przede wszystkim na pierwszej wizycie wykonane będą wszystkie niezbędne badania. To dzięki nim można wykluczyć arytmię, ale można także rozpoznać na przykład zawał, który przeszliśmy w przeszłości i nawet o tym nie wiedzieliśmy.

Jakich badań możemy się spodziewać na wizycie u kardiologa?

Podstawową kwestią będzie wybór właściwego miejsca. Musimy mieć pewność, że udajemy się do gabinetu, gdzie pracują lekarze uznani i doświadczeni. Na pewno takich fachowców znajdziemy w miejscach takich jak Klinika Krakowska Sp. z o.o.

Na pierwszej wizycie będziemy osłuchani stetoskopem. Już na podstawie takiego prostego i podstawowego badania lekarz może stwierdzić, czy występują jakieś szmery w sercu. Jeżeli by tak było, to mogą być zlecone dodatkowe badania. Niezbędne może się okazać RTG klatki piersiowej lub rezonans magnetyczny. Poza tym założony może być holter i wykonane może być również EKG wysiłkowe.