Depilacja w gabinecie – porównanie metod. Jaką wybrać? - otopr.pl

Z usług depilacji można skorzystać również w gabinetach kosmetycznych i medycyny estetycznej. Jaką warto wybrać? Sprawdź porównanie ofert i wybierz taką metodę usuwania włosków, która będzie najskuteczniejsza!

Depilacja włosków – w domu czy w gabinecie?

Aby usunąć niepotrzebne włoski z ciała czy twarzy, nie trzeba udawać się do gabinetu, ponieważ do dyspozycji jest obecnie szeroka gama metod domowych. Golenie, woskowanie, pasta cukrowa, a nawet depilacja IPL – wszystkie z nich można wykonać w domowych warunkach.

Warto jednak wskazać, że depilacja prowadzona w gabinecie odbywa się pod okiem ekspertów i może dzięki temu dać skuteczniejsze rezultaty. Dodatkowo w gabinetach można skorzystać z usług, które nie są możliwe do wykonania w domu.

Skuteczna depilacja Gdynia – w gabinetach działających w Gdyni można skorzystać obecnie z pełnej gamy zabiegów, które przeznaczone są dla kobiet i dla mężczyzn.

Depilacja gabinetowa – jaką metodę wybrać?

W gabinetach kosmetycznych oraz medycyny estetycznej można obecnie skorzystać z różnych metod usuwania włosków. Jaką z nich wybrać?

1. Depilacja laserowa

Jest to jedna z najlepszych metod depilacji włosków, ponieważ pozwala na usunięcie ich na stałe. W trakcie depilacji laserowej dochodzi do zniszczenia mieszków włosowych przez światło lasera, co powoduje, że włoski nie odrastają ponownie.

Żeby uzyskać najlepsze efekty depilacji laserowej, konieczne jest wykonanie zabiegów w serii. Zwykle przeprowadza się wtedy około 3-6 zabiegów, zależnie od ich efektów.

Depilacja laserowa jest najskuteczniejsza w przypadku włosków ciemniejszych, natomiast obecnie wybrane gabinety oferują też depilację włosków jasnych, czyli blond, siwych, rudych. Efekty mogą nie być jednak tak trwałe jak w przypadku włosków o ciemniejszym zabarwieniu.

2. Depilacja woskiem

Wosk także jest bardzo skuteczną metodą usuwania włosków, z której można obecnie skorzystać w gabinetach kosmetycznych.

Depilacja woskiem polega na nałożeniu na ciało wosku oraz paska, a następnie na jego oderwaniu wraz z włoskami. To metoda pozwalająca na uzyskanie gładkiej skóry na około 3 tygodnie, potem włoski odrastają.

3. Depilacja IPL

Jest to nowoczesna metoda depilacji polegająca na wykorzystaniu światła, które opóźnia procesy odrastania włosków. W efekcie można nawet całkowicie zatrzymać ich wzrost.

Depilacja IPL jest bezbolesna i skuteczna, lecz wymaga powtarzania zabiegów. Nie jest ona również trwała, ponieważ wtedy, gdy zaprzestanie się jej prowadzenia, może dojść do odrostu włosków.

Warto więc wziąć pod uwagę różne metody zabiegów, by dobrać najlepszą ofertę do własnych potrzeb i możliwości!