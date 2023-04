Dlaczego certyfikacja ZKP betonu towarowego jest tak ważna?

Czy firmy rzeczywiście powinny się koncentrować na certyfikacji ofert? Wielu inwestorów wychodzi z założenia, że jeżeli coś jest dobre, to nie wymagane są jakieś dodatkowe etykiety. Do pewnego stopnia jest to prawda, ale zauważmy, że są pewne przepisy, które w efekcie związane są także z bezpieczeństwem i które wymagają tego, aby na określone usługi i artykuły nakładane były obowiązki posiadania certyfikatów. Tak jest, na przykład z drewnem konstrukcyjnym albo betonem.

Jakie są powody, dla których warto certyfikować beton?

Certyfikacja betonu ma więc przede wszystkim z punktu widzenia inwestora duże znaczenie, bo wtedy klient ma gwarancję bardzo wysokiej jakości i bezpieczeństwa wykorzystywania konkretnych materiałów budowlanych.

W zasadzie obecnie przedsiębiorcy nawet nie zastanawiają się nad tym, czy wdrażać rozwiązania w oparciu o konkretne przepisy obowiązujące w Polsce i na terenie Unii Europejskiej. Jest to obowiązek tym bardziej, gdy chodzi o kwestie związane z budownictwem. Jeżeli więc stosowana jest certyfikacja ZKP beton wówczas jest na pewno bezpieczny. To w końcu jeden z kluczowych materiałów budowlanych i jest najważniejszym podstawowym elementem większości projektów. Certyfikacja mówi o tym, że beton został wykonany według konkretnych parametrów i nie zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia. Poza tym bardzo ważna przy certyfikacji jest jakość. Chodzi o standardy mówiące o trwałości i odporności na warunki atmosferyczne, a także obciążenia.

Czy certyfikacja świadczy o przestrzeganiu przepisów?

Stosowanie certyfikatów świadczy więc przede wszystkim o tym, że są przestrzegane nie tylko normy, ale również bardzo ważne przepisy. To samo zresztą dotyczy innych materiałów budowlanych. Jeżeli przecież stosuje się także certyfikat ZKP drewno konstrukcyjne także będzie mieć odpowiednią jakość i właściwości mechaniczne w danej konstrukcji. Niejednokrotnie też brak certyfikatu uniemożliwia uzyskanie pozwolenia na budowę.