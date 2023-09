Dlaczego okno nie chce się zamknąć? Wbrew pozorom, to pytanie może dotyczyć wielu osób, niezależnie od tego czy mają do czynienia z oknami drewnianymi, plastikowymi czy aluminiowymi. Zanim jednak przejdziemy do analizy poszczególnych problemów warto zaznajomić się z podstawowym podziałem okien i ich właściwościami.

Przyczyny problemów z zamknięciem okien

Fakt, że okno nie chce się zamknąć, może wynikać z różnych przyczyn. Warto więc poznać najczęstsze z nich i sposoby rozwiązania.

Wykrzywienie ramy okiennej – to jedna z częstszych przyczyn problemów z zamknięciem okien. Może być spowodowane niewłaściwym montażem, uszkodzeniami mechanicznymi lub wpływem warunków atmosferycznych. W przypadku okien drewnianych, wykrzywienie ramy może wynikać również z niewłaściwej impregnacji drewna, co prowadzi do jego pęcznienia.

Uszkodzenia mechaniczne – okna ze Szczecinka mają różne mechanizmy, które mogą ulec uszkodzeniu. Do najczęstszych należą elementy takie jak klamki, zawiasy czy zamki. W takim przypadku konieczna jest wymiana uszkodzonych części.

Zużycie elementów – z czasem elementy konstrukcji okna ulegają naturalnemu zużyciu. Przykładem są uszczelki gumowe, które tracą elastyczność i nie zapewniają już odpowiedniej szczelności. Innym elementem są zawiasy, które mogą ulec wytarciu.

Niewłaściwa regulacja okucia – w przypadku okien PCV i aluminiowych możliwość regulacji okucia pozwala na dopasowanie szczelności i komfortu obsługi. Niewłaściwa regulacja może prowadzić do problemów z zamknięciem okna.

Sposoby rozwiązania problemu

W zależności od przyczyny, można podjąć odpowiednie działania w celu naprawienia problemu z zamknięciem okien. W przypadku wykrzywienia ramy okiennej konieczne może być jej wymierzenie, a w ekstremalnych przypadkach nawet wymiana. Uszkodzenia mechaniczne oraz zużycie elementów wymagają wymiany uszkodzonych bądź zużytych części. Jeśli zaś problemem jest niewłaściwa regulacja okucia, rozwiązaniem może być jego sprawdzenie i ewentualna korekta według zaleceń producenta. Warto również regularnie dbać o konserwację okien, stosując impregnaty do drewna, smarując zawiasy czy wymieniając uszczelki gumowe, co pozwoli uniknąć przyszłych problemów z zamknięciem okna.