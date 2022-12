Co kieruje osobami unikającymi legalnej utylizacji starego pojazdu? Czasem chodzi o chęć zysku na pojedynczych częściach, odroczenie momentu wywiezienia wraku czy po prostu brak poczucia, że warto taki pojazd zutylizować. Nie zmienia to faktu, że legalne złomowanie samochodu jest jedynym słusznym krokiem, gdy trzeba pozbyć się niesprawnego starego auta. Jakie są więc powody, żeby przeprowadzić legalne złomowanie? Przeczytaj!

Złomowanie zgodne z prawem korzystne finansowo

Jednym z najważniejszych czynników legalnego złomowania auta jest korzyść finansowa. Firmy, takie jak Caban Recykling z Łodzi , zapewniają gotówkę za każdy wrak, który zostaje zezłomowany. Zamiast szukać kogoś, kto odkupiłby auto w stanie agonalnym, lepiej jest po prostu je zutylizować. Dzięki temu zyskujesz kilkaset złotych i unikasz bardzo pokaźnej kary za nielegalne pozbycie się wraku. Stacje diagnostyczne, które oferują takie „złomowanie”, mogą spotkać się z grzywną w kwocie nawet 300 000 zł! Natomiast osoby fizyczne również mogą zostać ukarane należnością ok. 10 000 zł za taki proceder. Przekracza to zysk, jaki można osiągnąć z nielegalnego pozbycia się wraku lub jego elementów.

Inne korzyści z legalnego utylizowania samochodu