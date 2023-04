Dlaczego warto wybrać się na narty do włoskiego kurortu Marilleva?

Marilleva to ośrodek narciarski zlokalizowany we włoskim regionie Trentino na północy kraju. Zapewnia on miłośnikom narciarstwa mnóstwo atrakcji. Dlaczego warto wybrać się na narty w to miejsce? Oto najważniejsze zalety narciarskiego wyjazdu do Marillevy!

Łatwy dojazd różnymi środkami transportu

Marilleva jest ośrodkiem, do którego można dojechać bez większych problemów. Prowadzą do niej drogi, dlatego można dostać się do niej samochodem, a także koleje, dlatego można zdecydować się na podróż pociągiem.

Do kurortu można również dostać się liniami lotniczymi. Najbliższe lotnisko to Werona, które znajduje się około 160 km od Marillevy.

Wobec tego przyjazd na narty do tego malowniczego kurortu nie będzie większym problemem, niezależnie od wybranego środka transportu.

Doskonałe warunki do jazdy na nartach

Marilleva znajduje się na wysokości 1400 metrów. Ośrodek ten słynie ze znakomitych warunków śniegowych, dlatego na pewno przypadnie on do gustu amatorom szusowania po białym puchu.

Atutem jest również długo utrzymująca się pokrywa śnieżna, co powoduje, że na narty do tego ośrodka można wybrać się nawet wtedy, gdy w Polsce śniegu już nie ma.

Różnorodność tras zjazdowych

Marilleva oferuje swoim gościom różnorodne trasy narciarskie. Są one przeznaczone dla narciarzy oraz snowboardzistów o różnorodnych umiejętnościach.

Do dyspozycji są dziesiątki kilometrów tras narciarskich, w tym trasy dla początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych, dlatego każdy amator sportów zimowych będzie mógł spędzić tam udany czas, niezależnie od swojego doświadczenia.

Szkółki narciarskie dla dzieci i dorosłych

Nie potrafisz jeździć na nartach? To żaden problem, ponieważ Marilleva ma wiele szkół narciarskich, które prowadzą lekcje dla początkujących i zaawansowanych narciarzy niezależnie od ich wieku.

Wyjazd w tym kierunku będzie również bardzo dobrym wyborem dla osób, które nie znają zbyt dobrze języka włoskiego. Rozwiązaniem jest wtedy polska szkółka narciarska Marilleva Sport Vita, dzięki której można nauczyć się szusowania po białym puchu z instruktorem, który posługuje się językiem polskim.

Idealne miejsce również dla rodzin

Wyjazd do tego ośrodka narciarskiego będzie także kapitalnym wyborem dla rodzin z dziećmi w różnym wieku.

Marilleva jest uznawana za ośrodek przyjazny dzieciom, ponieważ znajduje się tutaj wiele atrakcji przeznaczonych dla najmłodszych, na przykład przeznaczone dla nich trasy narciarskie oraz parki.

Przystępne ceny

Warto też wskazać, że wyjazd do ośrodka Marilleva nie musi być związany ze sporymi kosztami.

Obecnie można skorzystać z wielu atrakcyjnych cenowo ofert w biurach podróży lub zorganizować wyjazd samodzielnie.