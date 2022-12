Do czego można wykorzystać agregat prądotwórczy?

Agregat prądotwórczy to urządzenie, które stanowi alternatywne źródło zasilania. Jest ono często wykorzystywane w przypadku sytuacji kryzysowych lub braku dostępu do sieci elektrycznej. Czym konkretnie jest agregat prądotwórczy i gdzie można go wykorzystać? Podpowiadamy.

Czym jest agregat prądotwórczy?

Agregat prądotwórczy jest to urządzenie elektromechaniczne, które może służyć jako awaryjne źródło zasilania domu lub urządzenia. Jego działanie polega na zamianie energii mechanicznej w energię elektryczną. Składa się ono z trzech podstawowych elementów: silnika spalinowego, prądnicy synchronicznej oraz rozdzielnicy elektrycznej. Każdy agregat posiada również urządzenia kontrolno-pomiarowe.

Agregaty są często wykorzystywane na zewnątrz, więc wiele modeli wyposażonych jest w specjalną obudowę. Chroni ona urządzenie przed działaniem warunków atmosferycznych oraz wycisza jego pracę. Najważniejszym elementem agregatu jest prądnica wyposażona w uzwojenie. Konkretnie znajduje się ono na magnetycznym wirniku. Od ilości uzwojeń zależy czy urządzenie jest jednofazowe, czy trójfazowe.

Gdzie znajduje swoje zastosowanie agregat prądotwórczy?

Agregaty wykorzystać można w wielu różnych sytuacjach. Bardzo często spotkać się można z nimi na budowach, które pozbawione są dostępu do sieci elektrycznej. W takiej sytuacji to właśnie agregat umożliwia uruchomienie maszyn budowlanych i elektronarzędzi. Wykorzystanie tych urządzeń nie ogranicza się jednak do budowy. Jest ono wykorzystywane wszędzie tam, gdzie brak jest dostępu do sieci elektrycznej. Mogą być to np. imprezy plenerowe lub food trucki.

Agregat może okazać się przydatnym sprzętem również w domach jednorodzinnych. Może on stanowić alternatywne źródło energii podczas awarii zasilania. Urządzenia te są także często wykorzystywane jako źródło zasilania w przypadków domków letniskowych lub działek, które często nie są podłączone do sieci elektrycznej. Warto jednak wiedzieć, że jeżeli chcemy zasilać za pomocą agregatu sprzęt RTV i AGD to należy postawić na urządzenie o stabilnych parametrach częstotliwości i napięcia.